Porcs, bolets i cinema islandès, entre les cinc propostes per al cap de setmana

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.La fira gastronòmica Porc i Cervesa de Manlleu celebra la seva 25a edició. A partir d'aquest divendres i fins diumenge, expositors d'arreu ompliran la plaça Fra Bernadí, amb novetats com la recuperació del divendres a la tarda al calendari festiu, i també l'estrena de la primera edició del concurs nacional de llonganissa tradicional i tastos de cerveses artesanals. Entre d'altres, es podrà gaudir d'activitats dinamitzades pel gastrònom Pep Palau, d'un concurs d'anècdotes i fotografies relacionades amb qualsevol de les edicions de la fira, la quarta edició del concurs de cerveses artesanes, o el tradicional maridatge d'embotit local amb cervesa artesana. Els organitzadors preveuen superar els 20.000 visitants.A Barcelona, aquesta cap de setmana serà llarg i intens: se celebra la Mercè 2017, amb un munt d'activitats per a tots els gustos, dèries i edats. Enguany, al ciutat convidada és Reykjavil i d'això va aquesta recomanació, perquè durant els vespres de dissabte 23 i diumenge 24 al Hall CCCB es podrà veure una selecció de pel·lícules islandeses dels últims anys: Ransacked (Pétur Einarsson, 2016), Of Horses and Men (Benedikt Erlingsson, 2013), Backyard (Árni Sveinsson, 2010) i Bokeh (Geoffrey Orthwein i Andrew Sullivan, 2017). Per submergir-se en l'essència islandesa a través dels millors films.El bolet és el gran protagonista de les cuines de tardor del nostre país. Any rere any, la Pobla de Lillet s’omple de visitants encuriosits i de boletaires, experts i novells, que gaudeixen del mercat del bolet i de l’ampli ventall de la programació que ofereix aquesta festa: exposició micològica, concurs de fotografia, pregó del bolet, o tast gastronòmic, entre d'altres. Una oportunitat excel·lent per visitar la població de l’Alt Berguedà i gaudir d'una deliciosa oferta gastronòmica en un entorn immillorable.La Fira històrica de la Guerra del Francès era, antigament, una de les festes més concorregudes de la comarca de la Selva, quan pagesos i ramaders es concentraven a la Plaça dels Bous i centenars de persones omplien els carrers de la vila. La fira té lloc el darrer cap de setmana de setembre i en el decurs de la mateixa s’ofereix al visitant la possibilitat de gaudir de diferents activitats culturals i de lleure com: animació infantil, contacontes, correfoc, trobades de puntaires, ballades de sardanes, exposicions, teatre, visites guiades, parades d’artesans, entre un extens programa ​​El llarg camí recorregut per la Fira de Calella i l’Alt Maresme durant els seus més de 30 anys d’història són la millor carta de presentació de la fira més important de l’Alt Maresme, que en els darrers anys ha rebut diverses distincions, com el Premi a la innovació de les Fires de Catalunya (anys 2006 i 2014) i la Menció especial a la Innovació (anys 2009, 2010 i 2012). La Fira compta amb una agenda farcida d'activitats per a petits i grans, el bo i millor de la cultura tradicional, els costums populars, la gastronomia i molts més altres àmbits. 5.000 m2 de recinte firal, més de 100 expositors i 60.000 visites en un cap de setmana que coincideix amb la Festa Major de Calella.