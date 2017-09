Rufián anuncia la data de «la mort del franquisme»

Gabriel Rufián segueix sent el cap de cartell de diferents actes de la campanya pel "sí" al referèndum de l'1 d'octubre . En aquest cas, va assistir a un acte d'ERC que va reunir fins a 400 persones a Castelldefels, i que es va celebrar malgrat que l'Ajuntament del municipi havia denegat el permís als republicans per fer-ho. En el seu discurs, el diputat al Congrés va assegurar que l'única manera d'acabar amb els efectes de la dictadura és votant al referèndum d'independència. "El franquisme no va morir un 20 de novembre del 1975 a un llit de Madrid. Diem al món que franquisme mor un 1 d'octubre de 2017 davant una urna de Catalunya", va sentenciar Rufián.Gabriel Rufián va tancar l'acte on també van intervenir el conseller de Salut, Toni Comín, i la diputada al Parlament Alba Vergés. El diputat republicà també va carregar contra aquells que militen en l'esquerra política i es manifesten contraris al referèndum i al procés sobiranista. "La bandera tricolor republicana també és la nostra bandera. La seva causa és la nostra. La pregunta és per què l'estelada no és la seva bandera i la nostra encara no és la seva causa", argumentava.A més, Rufián va voler enviar un missatge als ciutadans per contrarestar la "por" que assegura que l'Estat pretén infondre en els que volen votar l'1-O. "No trenqueu res. Una urna no trenca un país. No permeteu que us diguin que trenqueu un país. Sobretot si ho diuen els que sustenten polítiques neoliberals que sí que trenquen un país. Això trenca un país i no una urna. Que tinguin una mica de vergonya!", va etzibar.Per últim, el diputat al Congrés va voler agrair a tots aquells que van desbordar l'acte en favor del referèndum de l'1-O celebrat a Madrid . "També ho fem per vosaltres, companys, per vosaltres, camarades. Visca el Madrid del 'no passaran'!", va cridar. I és que per al republicà, "això ja no només és una lluita pels legítims drets nacionals d'un país, és una lluita pels drets civils de tots, visquin aquí o a Espanya".

