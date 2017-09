Atac informàtic contra el web del manifest de professors i investigadors de suport al «sí»

Més de 1.400 professors i investigadors universitaris de tot el món han signat un manifest en què donen suport al referèndum de l'1 d'octubre i a votar-hi "sí" com a alternativa a subordinar les seves vides, asseguren, "a l'arbitrarietat d'un Estat que és majoritàriament hostil". Les adhesions al manifest estaven obertes a través d'un web.Aquest dilluns al matí els responsables del web d'aquest manifest l'han bloquejada. El motiu, segons expliquen ells mateixos, és l'"atac massiu de registres falsos", i per això diuen que han deixat d'acceptar registres unes hores. Conviden a intentar-ho més endavant.El manifest, consultat per Europa Press, expressa el compromís dels signants "en la construcció del nou país", que volen que se situï al costat de les nacions més avançades científicament i tecnològica."Demanem als nostres conciutadans que, per construir un futur millor per a nosaltres i per als nostres fills, ignorin les amenaces dels qui tenen com a únic argument l'ús irracional de la força" i votin "sí" l'1-O, afegeixen.Es tracta de professors, investigadors, tècnics, administratius i gestors d'universitats i centres de recerca majoritàriament catalans però també d'institucions de la resta de l'Estat i del món, com es recull en la llista de signants, que inclou treballadors de centres de Suïssa, el Regne Unit, Bèlgica, França, Mèxic i els Estats Units, entre altres països.Entre els firmants hi ha hi ha Elisenda Paluzie, degana d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona; Salvador Cardús, sociòleg, periodista, escriptor, i doctor en Ciències Econòmiques, o Àngel Castiñeira, doctor i llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, director i professor titular del departament de Ciències Socials d'ESADE.La crida d'aquest col·lectiu s'ha donat a conèixer el mateix dia que prop d'un miler d'artistes i intel·lectuals que en la seva majoria es defineixen com "d'esquerres" han fet públic un manifest titulat "1-O Estafa antidemocràtica" en el qual criden a no participar en el referèndum d'independència, suspès pel Tribunal Constitucional (TC).

