VÍDEO La campanya sobre el referèndum que no molesta a la policia

El cap de setmana acaba amb un gran nombre d'imatges de policies perseguint la campanya independentista pel referèndum amb identificacions i confiscacions de material. Les policies locals d'arreu de Catalunya s'han implicat en aquestes actuacions ordenades per la Fiscalia. Però no totes les encartellades han merescut la mateixa atenció policial.Com mostra el vídeo enregistrat per Vado Corbella a el Vendrell, un grup de militants de Recortes Cero ha enganxat amb tota tranquil·litat cartells que no contenien cap "sí" al referèndum però feien referència a l'1 d'octubre amb el lema "1-O estafa antidemocràtica". "Això sí que ho deixen posar", qüestiona amb to crític una persona. I un d'aquests militants respon: "Sí perquè no convoquem al referèndum". I al·lega: "És llibertat d'expressió".Aquesta afirmació provoca que Corbella repliqui: "Aquí esteu fent una campanya del 'no', perquè no es voti, i els altres diuen que votis, que es una forma democràtica de demostrar el que vols, i no els deixen". "Visca la democràcia, no?", pregunta amb ironia. "A uns els persegueixen i als altres no", conclou.

