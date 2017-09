Mor un submarinista després de fer una immersió a Roses

Un submarinista, de 59 anys i nacionalitat suïssa, ha mort aquest diumenge al matí després de fer una immersió des d'una embarcació a Roses, a l'Alt Empordà. Segons informen els Mossos d'Esquadra, l'home, que viatjava amb un grup que s'allotjava a l'Escala, ha baixat fins a 25 metres i ha patit una indisposició mentre sortia de l'aigua.Ja a la barca, ha perdut el coneixement i l'embarcació ha tornat cap al port de Roses. Salvament Marítim ha donat l'avís quan passaven quatre minuts de les dotze del migdia. Fins allà s'hi han traslladat diverses dotacions de la policia catalana i el Servei d'Emergències de Catalunya per tal d'atendre la víctima el més ràpid possible.Els serveis sanitaris, però, no han pogut fer res per salvar-li la vida i han constatat la defunció poca estona després de tocar terra. Després de fer l'aixecament del cadàver, han traslladat el cos fins a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, a Barcelona, on li faran l'autòpsia per esclarir les causes de la mort.

