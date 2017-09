El Govern nega l'entrada al port de Palamós al vaixell neonazi antirefugiats

També he donat instruccions als presidents dels Ports de Barcelona i Tarragona perquè tampoc no hi puguin atracar. https://t.co/AHvfurqCaT — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 17 de setembre de 2017

El C-Star navegant prop de la Costa Brava

Comunicat urgent de #GironaAcull davant la intenció del vaixell neonazi antirefugiats d'atracar a la Costa Brava.

Ni aquí ni enlloc! pic.twitter.com/k68QMQsALt — Girona Acull (@GironaAcull) 17 de setembre de 2017

El Govern ha denegat l'entrada al Port de Palamós al vaixell antirefugiats C-Star, que navegava des de primera hora del matí a poques milles de la Costa Brava i ha encès totes les alarmes. Ports de la Generalitat, organisme dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha anunciat que no es permetrà atracar a l'embarcació en cap port gestionat pel Govern.El cap de la consellera que ho gestiona, Josep Rull, ha anunciat a través del seu compte de Twitter que s'ha posat en contacte amb els presidents dels ports de Barcelona i Tarragona per donar-los instruccions de tancar la porta a l'embarcació ultra. Es tracta d'un vaixell finançat pel moviment neonazi i xenòfob "Generació Identitària", que vol frenar l'arribada d'immigrants a Europa a través del Mediterrani controlant les ONG i bloquejant els rescats.L'aparició del vaixell aquest diumenge mar endins de la costa de Palamós (el Baix Empordà) ha mobilitzat ràpidament entitats antiracistes, que han fet una crida a la mobilització per evitar que atraqui a cap port gironí.L'entitat Girona Acull ha publicat un comunicat urgent on animaven els activistes a posar-se en contacte amb els ports de la zona per evitar que pugui arribar a la costa. L'objectiu, ressalten, és "impedir" que el vaixell atraqui a algun port de Catalunya perquè "no són benvinguts". El juliol passat, el Ministre d'Interior va assegurar que l'Estat espanyol no permetrà que el C-Star arribi a port i la Generalitat s'ha mantingut en la mateixa línia.L'embarcació ja va ser protagonista de l'actualitat a mitjans d'agost, quan una ONG que ajuda els migrants en el Mediterrani els va haver de rescatar per "un problema tècnic"

