En acabar l'acte, els alcaldes han pujat a l'escenari per rebre l'aplaudiment dels ciutadans per donar suport a l'1-O. Foto: Sílvia Berbís

El conseller de Justícia, Carles Mundó, durant el seu parlament a Tortosa. Foto: S.B.

El diputat canareu Germà Bel, dirigint-se als assistents, amb el DNI en una mà i una papereta en l'altra. Foto: S.B.

Imatge general de la plaça de Barcelona, al costat del mercat municipal. Foto: S.B.

Centenars de persones, atapeint una sufocada plaça de Barcelona a Tortosa, s’han conjurat aquesta diumenge a migdia contra la por davant les amenaces i per una votació massiva l’1-O en l’acte central d’Esquerra Republicana a les Terres de l’Ebre de la campanya pel referèndum.L’absència del vicepresident del Govern català, Oriol Junqueras, i del secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, excusats per la necessitat de gestionar al minut els inconvenients que va imposant l’Estat a mesura que avança el compte enrere, no ha tret vehemència a un acte durant el qual els republicans han posat l’accent en el convenciment que els drets fonamentals emparen l’expressió democràtica del vot, en que així ho reconeixeran les institucions internacionals, i en el que també s’ha donat suport als alcaldes que estan sent citats davant la Justícia per facilitar locals on ubicar urnes –alguns dels quals es trobaven entre el públic- i s’ha volgut deixar clar és la democràcia i la llibertat allò que està en joc a hores d’ara.L’1-O cal acudir massivament a les urnes, han defensat el conseller de Justícia, Carles Mundó, el diputat al Parlament de Catalunya Germà Bel, la diputada al Congrés Ester Capella i la presidenta de la secció local d’Esquerra Republicana de Tortosa, Maria Jesús Viña, perquè “votar no és cap delicte i dir que ho és, és invenció o mala fe”, ha afirmat Mundó.“El que té por d'una participació massiva és Mariano Rajoy”, ha dit el conseller, per la qual cosa ha defensat que l’1-O serà “la gran moció de censura” al govern del PP, i “això val per als que creuen que això només va d’independència, no, això va de democràcia i tothom que estimi la democràcia està interpel·lat a participar”, ha dit fent una crida a exercir el dret de vot.El públic ha interromput diverses vegades els parlaments al crit de “Votarem”. Ho ha fet, per exemple, quan Mundó s’ha preguntat “Quin Estat és aquest que està disposat a empresonar el president de la Generalitat?”, i també ha rebut forts aplaudiments quan ha donat el seu suport als alcaldes “que sent dignes de la confiança dels ciutadans que els han votat no tenen por”. Mundó ha fet un al·legat de les raons sobre les que es fonamenta el referèndum i ha dit que “no es guanyarà als despatxos ni des de les clavegueres allò que va en contra del que volen els ciutadans”.Davant tot el que està passant, s’ha mostrat convençut que “el Tribunal Europeu de Drets Humans constatarà la vulneració constant dels drets fonamentals i de ben segur que anul·larà les sentències i tindrem el reconeixement públic de que això que estem fent no és cap delicte”, ha reiterat.Les mateixes crítiques cap a les actuacions del Govern de l’Estat i també de les institucions judicials que s’hi dobleguen ha dixat paleses la diputada Ester Capella, que ha lamentat “insults a la ciutadania com el fet que el Fiscal General de l’Estat afirmi que estem adduïts” i el conjunt de vulneracions dels drets públics que s’estan vivint en els últims dies, entre ells atacs a la llibertat d’opinió i de premsa. “Ens empara una llei votada per un parlament legítim i votarem per una república justa, lliure, pròspera i feminista”, ha afirmat.El diputat ebrenc Germà Bel ha començat el seu parlament clicant l’ull als alcaldes: “Alfons no es toca, Adam no es Toca, Jordi no es toca… els alcaldes no es toquen”, ha defensat. Bel ha animat la població a ser ciutadans i no súbdits, i en este punt ha recordat que s’és súbdit quan s’accepta que es facin incautacions patrimonials pel fet de fer política, quina vergonya aliena per a la gent d’esquerres!”, ha clamat. La passa definitiva que cal donar, ha recordat, cal donar-la l’1 d’octubre: “No ens mereixem res més que ser persones lliures en un país lliure i ho farem”, ha assegurat.

