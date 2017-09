Junqueras anuncia un recurs contra la intervenció de Montoro a la caixa del Govern

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont i el vicepresident, Oriol Junqueras, al Parlament. Foto: Adrià Costa

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha anunciat que el Govern presentarà un "recurs amb efectes suspensors" contra l'ordre del Ministeri d'Hisenda que suposa la intervenció de les finances de la Generalitat . En declaracions al TN, el responsable de les finances de la Generalitat ha assegurat que la mesura adoptada pel ministeri de Montoro està fora de la llei i fins i tot "va més enllà de l'article 155" de la Constitució.Segons Junqueras, suposa un "atac a drets socials fonamentals" perquè "ho bloqueja tot" i posa en risc els pressupostos de diversos sectors i partides, entre els quals ha citat l'empresa, l'agricultura o la renda garantida. El recurs pretén aturar l'entrada en vigor de l'ordre ministerial, que es va publicar aquest dissabte al BOE i que donava un termini de 48 hores al Govern per presentar el compromís de no disponibilitat pressupostària.El vicepresident ha explicat que la intervenció dels comptes de la Generalitat per part del Ministeri d'Hisenda suposa un "bloqueig" pressupostari" que afecta nombrosos àmbits de l'economia però també socials, com la renda garantida. Per això, ha argumentat, la decisió del ministre Montoro té unes conseqüències de "magnitud social" que ja van "més enllà" del debat sobre la independència "sí o no" i fins i tot del debat entre "democràcia sí o no". Per donar-hi resposta, Junqueras ha animat a anar a votar l'1 d'octubre. "Votant l'1 d'octubre i guanyant", ha dit. "Tots aquells que criden a no votar li estan aplanant el camí en el PP", ha afegit.Ha afirmat, a més, que amb aquesta mesura el govern espanyol "s'ha saltat totes les lleis", sense "passar per cap òrgan judicial" i ha introduït l'"article 155 de la Constitució per darrere" i fins i tot l'"ha superat".La intervenció d'Hisenda compromet les partides pressupostàries per al sector empresarial, la internacionalització de l'economia, agricultura, ramaderia i pesca, joventut, cultura, esports, habitatge o renda garantida, ha explicat Junqueras, que ha assegurat també que "ho bloquegen tot i no permeten que nosaltres ho puguem assumir".El també president d'Esquerra Republicana ha criticat que el govern espanyol s'escudi en la Llei d'Estabilitat Pressupostària per adoptar una mesura així perquè Catalunya, segons ha assegurat, està complint els paràmetres de reducció del dèficit, creixement i pagament a proveïdors. "Ens intervenen i ens prohibeixen ajudar la gent aquells que s'han polit el fons de la Seguretat Social", ha etzibat.

