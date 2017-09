La Guàrdia Urbana requisa cartells a favor del referèndum a Vic

Denunciem que amb identificacions per enganxar cartells del referèndum la policia de #Manlleu està vulnerant drets bàsics de la població. pic.twitter.com/tdjjYENXMi — CUP Manlleu (@CUPManlleu) 16 de setembre de 2017

Per ordre de la fiscalia hem retallat el #Sí . Veniu al nou photocall a fer-vos una foto. Tots amb la samarreta #SíÉsFutur @ANCValldelGes pic.twitter.com/Y0heeXZxlL — ANC Vall del Ges (@ANCValldelGes) 16 de setembre de 2017

La Guàrdia Urbana de Vic ha fet tancar la parada informativa de la CUP i Capgirem Vic i els ha requisat els cartells que oferien. Segons informen des de la formació a, tot apunta que un veí ha denunciat les campanya informatives que hi havia al barri del Remei.També hi havia uns estands del PDECat i ERC. No obstant, a ells no els han requisat el material, ja que, com apunten des de la CUP, als seus cartells només hi posa "sí", sense la paraula "referèndum" explícitament.La CUP no s’ha rendit. Pocs minuts després han tornat a muntar la paradeta, amb cartells i clavells, inclosos. Aquest cas se suma amb el " sí" a mitges que va haver de muntar l’ANC de la Vall del Ges o les identificacions per penjar cartells a Manlleu.

