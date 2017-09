I ara, identificats per repartir ventalls del «sí»

13:59 La Guàrdia Urbana de Reus atura durant un quart d'hora un correvermut perquè el Bou de Reus porta cartells de la campanya d'Òmnium Cultural a favor de la llibertat d'expressió. Els policies han amenaçat d'avisar els Arro dels Mossos d'Esquadra si no els retiraven, segons una piulada en el compte de Twitter del Bou de Reus. La @reusgurbana ens identifica i amenaça de trucar als arro pels cartells del Bou pic.twitter.com/gwbZKeGVJj — Bou de Reus (@elboudereus) September 17, 2017

13:58 La CUP crida a votar l'1-O per combatre el «franquisme que mai va marxar» des de Terrassa. Informa Sergi Ambudio.

13:32 El PSOE ignora la repressió i manté la pinya amb Rajoy per frenar l'1-O; ho explica Sara González des de Gavà on el PSC ha celebrat aquest diumenge la Festa de la Rosa.

13:15 La Policia Local de Mollet retirarà la campanya d'Òmnium a favor de la llibertat d'expressió. Des de l'entitat cultural denuncien "censura" contra una campanya que no conté cap "referència explícita" a l'1-O.



13:14 Pedro Sánchez, a Rajoy: “Vostè farà el que hagi de fer perquè no ha fet el que hauria d'haver fet, que és parlar”.

13:00 Miquel Iceta acaba el seu parlament a la Festa de la Rosa fent una crida a "no votar" el proper 1 d'octubre.

13:00 La Guàrdia Urbana de Tarragona ha identificat diverses persones que repartien ventalls a favor del "sí" abans que comencés la diada castellera del Primer Diumenge de festes.

12:54 Miquel Iceta: "No entenem els que se salten la llei i després se sorprenen de les conseqüències".

12:44 Miquel Iceta, a la Festa de la Rosa: "Quants dels nostres van patir presó, exili, i mort per defensar el dret a vot? Per això diem que no hem de votar".

12:25 Acte d'ERC a Tortosa pel «sí» al referèndum. Foto: Sofia Cabanes

Unes 500 persones omplen la plaça de Barcelona de Tortosa en un acte de la campanya d'ERC per al "sí" al referèndum, informa Sofia Cabanes.

12:22 Acte de la CUP a Terrassa. Foto: Sergi Ambudio

La CUP desborda totes les expectatives d'assistència a Terrassa. Acte multitudinari de campanya per al referèndum amb Anna Gabriel i Benet Salellas al Parc Vallparadís, informa Sergi Ambudio.

12:19 Arrenca la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, marcada enguany per la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre, amb la presència de Pedro Sánchez i Miquel Iceta.

11:36 Diccionari Rajoy: de l'A d'Aznar, a la Z de Zarzuela. El president espanyol se la juga amb el referèndum: els noms clau per entendre la seva trajectòria, des orígens franquistes, les opinions sobre el canvi climàtic i la igualtat, als escàndols de corrupció i les seves amistats perilloses.

10:50 El Teatro del Barrio de Madrid acull avui l'acte de suport al referèndum: els organitzadors ja són a l'espai preparant-ho tot. Està previst que hi participin Joan Tardà (ERC), Natalia Esteve (ANC), Eduardo Reyes (Junts pel sí) i Núria Gibert (CUP), entre altres.

10:32 El primer detingut en la campanya del referèndum. La Guàrdia Urbana de Barcelona deté un militant de la la CUP s'ha negat a identificar-se davant la policia després d'un acte unitari del "sí" al barri de Sant Andreu.

10:19 El Twitter oficial del referèndum. El Govern impulsa el compte @ref1oct per difondre tota la informació sobre l'1 d'octubre

09:13 MAPA Almenys 761 alcaldes col·laboraran amb el referèndum. Una seixantena han dit que no ho faran i tres encara no han decidit si facilitaran que es posin les urnes

08:36 Un 60% de participació al referèndum, malgrat la repressió de l'Estat. Una nova enquesta del diari Ara estima que el "sí" fregaria el 70%.

08:14 VÍDEO «Empaperem», la reacció més espontània per superar el boicot al referèndum. Els veïns d'Olesa s'organitzen per WhatsApp per omplir els carrers de cartells sobre l'1-O.

08:10 Les instruccions de Puigdemont per accedir als webs de l'1-O bloquejats. "És impossible posar portes al camp", assegura el president català després de les noves ordres judicials contra els portals del referèndum.

07:00 ENTREVISTA Josep Fontana: «Si no veu altra solució, l'Estat és capaç d'arribar a la suspensió de l'autonomia»; per Pep Martí. L'historiador assenyala que "el 9-N Rajoy es va equivocar i ara no permetrà el referèndum". Afirma que "Espanya com a estat nacional és una creació recent, data del segle XIX".

22:47 El primer acte del Berguedà pel Sí omple d'anhels de futur el centre cívic de Guardiola. Més de 400 del nord de la comarca escolten les ponències de partits polítics i entitats sobiranistes. Informa Aida Morales.

22:45 Sánchez Gordillo: «Els catalans esteu obrint somnis i esperances a molta gent». L’alcalde de Marinaleda participa en un acte de la CUP a Montcada des d’on insta Catalunya a construir la nova república des de les classes populars. Informa Albert Segura.

22:15 La Policia Local de Palafolls identifica i denuncia membres d'ERC per penjar una pancarta a favor del «sí». Se'ls acusa de desobediència a l'autoritat perquè s'han negat a retirar el cartell a favor del referèndum.

21:55 GALERIA DE FOTOS Manifestació de dissabte a la tarda a favor de l'1-O a Sabadell.

20:53 Milers de persones es manifesten a Bilbao perquè Catalunya i Euskadi puguin «decidir el seu futur». Els participants, convocats per Gure Esku Dago, han defensat que el referèndum de l'1 d'octubre és una "eina democràtica".

20:53 Afloren al PSC veus crítiques amb la duresa de Rajoy, «pròpia d'Erdogan». El primer secretari del partit al Garraf i l'Alt Penedès discrepa de l'estratègia del govern espanyol, que sí comparteixen Iceta i el PSOE.

19:22 La Guàrdia Urbana requisa material de la campanya d'una paradeta del PDECat a Barcelona. El partit demòcrata reclama al consistori barceloní que "els retorni el material comissat indegudament".

19:02 Neus Lloveras, presidenta de l'AMI i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, rep la citació judicial per declarar com a investigada per l'1-O el 20 de setembre.

18:41 Escòcia veu «essencial» que es respectin els «drets humans i les llibertats civils» a Catalunya. La ministra d’Afers Exteriors escocesa defensa el dret a l’autodeterminació de “tots els pobles”.

16:50 L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, rep la citació de la Fiscalia per declarar com a investigada per col·laborar amb l'1-O. Diu que el 20 de setembre a les 11 del matí compareixerà davant el fiscal "per defensar el referèndum".

16:00 Rajoy, als alcaldes catalans: «Només se'ls demana una cosa, que compleixin la llei». El president del govern espanyol posa d'exemple Ada Colau: "No hi ha res a dir-li perquè ha afirmat que no cedirà locals".

15:44 EUiA avala cridar a la participació de l’1-O. L’informe polític del Consell Nacional apunta que "no serà el referèndum efectiu que la societat catalana necessita".

15:32 VÍDEO La Guàrdia Civil intervé les planxes per elaborar cartells de l'1-O a Sant Adrià de Besòs. En l'escorcoll també s'ha confiscat la matriu "destinada donar suport al sí" en el referèndum.

14:44 La polícia local de Santpedor requisa cartells i identifica membres de l'ANC. L'alcalde republicà, Xavier Codina, "condemna rotundament" l'actuació i recorda als agents que ell és el cap de la policia.

14:38 La Guàrdia Urbana de Barcelona ha obligat a desmuntar una parada del PDECat propera al mercat de Sant Antoni, ha identificat un dels membres del partit i ha requisat el material imprès. Els agents també han estat alerta d'un acte obert de la CUP sobre l'1-O que es feia molt a prop, amb una seixantena de persones, però finalment no han actuat i han permès que seguís sense intervenir.

13:14 CRÒNICA Exhibició d'unitat dels alcaldes: «Que no subestimin el poble de Catalunya». Informen Roger Tugas i Oriol March des del Palau de la Generalitat.

12:49 Puigdemont: "Del nostre costat hi ha els nostres ciutadans. El dia 1 votarem perquè hi tenim dret, perquè és legal i perquè el poble ens diu que volem votar".

12:43 Puigdemont: "Que no subestimin la força del poble de Catalunya". El president de la Generalitat assegura que es "plantaran" davant d'un sistema "antidemocràtic".