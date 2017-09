VÍDEOS El públic desborda l'acte de suport al referèndum a Madrid

Gran expectació abans de l'inici de l'acte de Madrid

Èxit absolut de convocatòria de l’acte “A Madrid per la llibertat d’expressió, la democràcia i el dret a decidir” organitzat per diversos col·lectius englobats sota el nom de "Madrilenys pel Dret a Decidir” que donen suport al referèndum. El públic assistent ha desbordat les previsions i, no només ha omplert el Teatro del Barrio, sinó també l'exterior del recinte.A l’acte hi intervenen el portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà, la vicepresidenta de l’ANC Natalia Esteve; el diputat de JSxí i membre de Súmate Eduardo Reyes; la diputada de Podem a l’Assemblea de Madrid Isabel Serra; la portaveu nacional de la CUP, Núria Gibert; i el regidor d’Ahora Madrid Alberto Arregui. També hi ha estat presents el president d’Òmnium, Jordi Cuixart i l’activista Elena Martínez, i s’hi projectarà un vídeo de Lluís Llach. Els convocants han apel·lat al suport de "tots els demòcrates" al referèndum, perquè consideren que no només es tracta de defensar el dret a decidir sinó també "la llibertat d'expressió i la democràcia".L’acte s’havia de celebrar inicialment al Matadero de Madrid, un espai de titularitat municipal, però una querella del grup municipal del PPC va portar a que el magistrat del Tribunal Contenciós-Administratiu 3 de Madrid, José Yusti –signant del manifest Libres e Iguales- ordenés la seva suspensió adduint que és un acte de suport a “una consulta que ha estat suspesa” pel TC perquè atempta "clarament contra el que disposa la Constitució Espanyola”.Una fet que va portar l’Ajuntament de Madrid a presentar un recurs i els signants a denunciar públicament la “deriva autoritària” del PP i convocar-lo finalment al Teatro del Barrio de Lavapiés, de titularitat privada i amb capacitat per a 400 persones. És precisament el mateix espai on es va fer la funció dels titellaires que van acabar a l’Audiència Nacional per haver fet una funció on apareixia un cartell amb l’escrit “Gora Alka-ETA”.L’acte, que s’ha promocionat a les xarxes socials amb el hashtag #17SDerechoADecidir i mitjançant un manifest que reclama al govern espanyol que respecti “el legítim dret” dels catalans a expressar-se a les urnes sobre el seu futur. “No hi ha exercici més democràtic que cridar el poble perquè lliure i pacíficament s’expressi sobre el seu futur, i per això, des d’una convicció profundament democràtica defendrem aquest referèndum”, afirma el manifest.

