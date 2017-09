Presó per dues integrants d'una banda que robava en domicilis del Vallès Oriental

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues dones de 27 i 33 anys com a presumptes autores de quatre robatoris amb força en domicilis de la zona del Vallès Oriental. Les detingudes formaven part d'un grup organitzat que va actuar en domicilis de Llinars del Vallès, Sant Pere de Vilamajor, Bigues i Riells i Caldes de Montbui. També estan relacionades amb altres robatoris en domicilis de Gavà i Salt. La investigació continua oberta ja que resten per identificar i detenir altres integrants del grup criminal. Les arrestades van passar a disposició judicial el dia 8 de setembre de 2017. El jutge va decretar l'ingrés a presó de les dues dones.El 6 de setembre passat, una patrulla de la Policia Local de Llinars va observar un vehicle estacionat i mig amagat a l'entrada d'un camí rural que donava accés a una casa. Els agents van observar que el vehicle tenia les claus posades i que en el seient de darrera hi havia dues dones amagades. Dins del vehicle hi havia eines, algunes ulleres de sol, diferents objectes de valor, un 'walkie talkie' amb auricular i una gran quantitat de diners en monedes.Quan els agents estaven escorcollant el vehicle, una veïna d'una casa propera va apropar-se per manifestar que li acabaven d'entrar a robar al seu domicili. En aquell moment, van arribar al lloc els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació.Poc després, la víctima del robatori va localitzar, amagats a uns 100 metres del seu domicili en una zona boscosa alguns dels objectes que li havien robat. Entre aquests objectes també es va trobar un 'walkie talkie', igual que el que s'havia localitzat a l'interior del vehicle on es trobaven les detingudes.En l'amagatall també hi havia eines per forçar finestres i portes, lots i un paquet de salsitxes de frankfurt, producte que probablement usaven els lladres per distreure els gossos que custodiaven les cases. Els investigadors van determinar que les dones detingudes estaven fent tasques de vigilància mentre terceres persones cometien materialment el robatori. La investigació dels mossos va permetre relacionar alguns dels objectes que es van localitzar a l'interior del vehicle amb un robatori anterior d’ una casa de Sant Pere de Vilamajor.Gràcies a les càmeres de videovigilància dels municipis de Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor i Caldes de Montbui, es va comprovar que el vehicle havia estat enregistrat en aquestes poblacions diferents dies i a hores diverses. L'estudi d'aquestes imatges va permetre atribuir als ocupants del vehicle l’ autoria de dos robatoris més, robatoris que van ser consumats durant els mesos d'agost i setembre aquesta vegada a Bigues i Riells i a Caldes de Montbui.La investigació continua oberta ja que resten per identificar i detenir altres integrants del grup criminal. Les detingudes van passar a disposició judicial el dia 8 de setembre de 2017. El jutge va decretar l'ingrés a presó de les dues dones.

