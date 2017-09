Llibertat sense càrrecs pel detingut en un acte sobre el referèndum

La concentració per exigir la llibertat del company de @CUPstap serà a les 10h davant de la comissaria de Zona Franca #referendumcatalunya — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) September 17, 2017

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir una persona dissabte a la nit al final d'un acte unitari "sí" al referèndum. Agents de la policia local es van presentar a l'espai del barri de la Sagrera i van identificar dues persones, mentre que una tercera es va negar a identificar-se i va ser detinguda. Es tracta d'un militant de la CUP del districte barceloní de Sant Andreu que aquest matí ja estat posat en llibertat sense càrrecs després de passar la nit a la comissaria de la Zona Franca.Els fets van passar, segons han explicat fonts de l'organització Alerta Solidària a, abans de les 2 de la matinada, hora fins la qual tenien previst per fer l'acte. Quan van arribar van ordenar que s'acabés i el detingut va recordar-los que tenien permís. La Guàrdia Urbana el va voler identificar i, en negar-s'hi, va ser detingut.Des de l'Ajuntament de Barcelona indiquen que la Guàrdia Urbana es va personar al lloc on s'estava duent a terme l'acte pel referèndum perquè van rebre diverses trucades queixant-se del soroll. Segons fonts municipals, el detingut es va encarar amb un dels agents i el va agredir. Aquest hauria estat el motiu de la detenció, han explicat aaquestes fonts, que també han informat que es tractava d'un acte autoritzat pel districte.Alerta Solidària, juntament amb les altres organitzacions de l'esquerra independentista, han convocat una concentració davant la comissaria de la Guàrdia Urbana a la Zona Franca.L'acte, organitzat per l'ANC, va comptar amb les intervencions de representants de tots els partits independentistes: PDECat, ERC, CUP i Demòcrates així com de la mateixa Assemblea i Òmnium.

