El fiscal general no descarta ordenar la detenció de Puigdemont

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha assegurat en una entrevista a El Mundo que no descarta demanar la detenció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Es podria considerar, perquè l'objectiu principal és impedir que se celebri el referèndum", assegura preguntat per aquesta qüestió. I insisteix: "El tema de demanar presons jo no l'excloc en absolut".Maza, tot i això, apunta que l'arrest de Puigdemont podria arribar "abans o després" del referèndum de l'1 d'octubre en funció de l'oportunitat de la mesura. De fet, el fiscal general de l'Estat afirma que cal "prudència" perquè, segons ell, l'independentisme busca "una reacció desproporcionada de l'Estat".Maza distingeix entre la prohibició dels actes i mítings de campanya de la prohibició del mateix referèndum. "L'1-O ja seria un acte executiu nuclear i ja hi actuarem amb més energia", assegura. Tot i això, recorda que correspon a les forces de seguretat avaluar cada cas a l'hora d'actuar. En tot cas, remarca que el més important és "no cometre cap error per les provocacions que puguem patir".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)