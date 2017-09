El PSOE ignora la repressió i manté la pinya amb Rajoy per frenar l'1-O

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, amb Miquel Iceta, a la Festa de la Rosa Foto: ACN

Més de 700 alcaldes investigats per col·laborar amb l'1-O, prohibició d'actes sobre el referèndum, pàgines webs tancades, la Guàrdia Civil requisant cartells o visitant mitjans de comunicació per entregar notificacions i identificar periodistes. I els socialistes no ho condemnen. A la Festa de la Rosa que cada any celebra el PSC, l'aplec socialista més important, només el primer secretari del partit, Miquel Iceta, ha fet una breu referència a la necessitat de "respectar la llibertat d'expressió". Però el líder del PSOE, Pedro Sánchez, segueix fent costat al president Mariano Rajoy en la seva estratègia per frenar el referèndum de l'1 d'octubre mentre des de Podem li demanen que no doni un xec en blanc a un govern espanyol que ha situat el país en un "estat d'excepció""Vostè farà el que hagi de fer perquè no ha fet el que hauria d'haver fet, que és parlar". L'anatomia d'aquesta frase -que respon al "ens obligaran a arribar on no volem arribar" que Rajoy va llançar divendres- reflecteix molt bé l'estratègia del líder del PSOE: per una banda, criticar la incapacitat del PP per reconduir el conflicte amb Catalunya a través del diàleg; però, per l'altra, tancar files amb totes les mesures que prengui Rajoy per evitar que l'1 d'octubre hi hagi urnes.De fet, segons Sánchez, "l'error" comès pel PP d'utilitzar Catalunya per guanyar vots, recollint fins i tot signatures contra l'Estatut referendat pels catalans, "mai pot justificar la via unilateral" dels independentistes. A diferència del que van fer els populars quan Zapatero era president, ha dit Sánchez, el PSOE exercirà d'"oposició responsable" i li farà costat en "defensa de l'Estat de dret" i, per tant, també en l'aplicació de la mà dura. "Li diuen democràcia i no ho és", ha advertit Sánchez sobre el referèndum que impulsen els independentistes. Iceta ha rematat tot demanant als ciutadans que no vagin a votar per no ser còmplices d'un projecte que només busca "dividir, enfrontar i enganyar".I és que, davant l'aprovació de les lleis del referèndum i de transitorietat, suspeses pel Tribunal Constitucional, Sánchez va tancar files amb l'estratègia de Rajoy per frenar l'1-O a canvi que el PP acceptés la creació d'una comissió al Congrés per debatre sobre el conflicte amb Catalunya. És a partir del dia 2 que el líder del PSOE vol desplegar la seva proposta de reforma federal de la Constitució perquè considera que no n'hi ha prou amb "només la reacció de la justícia". Federalisme, més autogovern i millor finançament segueix sent la seva recepta.Si bé els socialistes s'erigeixen en els garants del diàleg, Iceta no dona per bo l'intent del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras, l'alcaldessa Ada Colau i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, amb la seva carta adreçada a Rajoy per seure a parlar. "No és possible signar una carteta mentre t'encaparres en celebrar un referèndum il·legal. Si no t'atures, estàs enganyant", ha sentenciat Iceta.El primer secretari del PSC també ha volgut llançar un dard a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha tancat un acord amb el Govern per garantir que l'1-O hi hagi punts de votació i que, a més, ja ha afirmat que està disposada a votar. "Si no és un referèndum, per què hi va?", ha etzibat. Ha burxat, a més, en el fet que l'alcaldessa no aclareixi si es decantaria pel sí o pel no a la independència. "No es pot acontentar tothom", ha dit Iceta ras i curt.Lluny de considerar un excés que 712 alcaldes siguin investigats pels delictes de prevaricació, desobediència i malversació, Pedro Sánchez ha denunciat "la injusta campanya de pressió i assetjament" que estan patint els alcaldes socialistes. De fet, Iceta ha assegurat que "no entén" que els alcaldes se "sorprenguin" de patir conseqüències judicials si el que fan és "saltar-se la llei". Ha advertit, a més, que l'alcalde de Bagà ha rebut "amenaces de mort".El cert és, però, que sense cedir espais municipals, hi ha hagut alcaldes socialistes que han manifestat que estan d'acord al fet que es garanteixin espais de votació de propietat de la Generalitat als seus municipis. És el cas dels alcaldes de Terrassa, Jordi Ballart; i Granollers, Josep Mayoral.Tant Podem com els "comuns" han demanat els últims dies als socialistes que no es quedin ancorats al PP davant la situació de "repressió" a la qual el govern espanyol estan sotmetent a Catalunya. Podem i En Comú Podem han impulsat una iniciativa per demanar la compareixença urgent de Rajoy al Congrés perquè expliqui fins a on està disposat a arribar, però els socialistes sostenen que això no es faci fins passat l'1-O.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)