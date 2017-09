El Teatro del Barrio de Madrid acull avui l'acte de suport al referèndum

El Teatro del Barrio de Madrid acull aquest diumenge l’acte “A Madrid per la llibertat d’expressió, la democràcia i el dret a decidir” organitzat per diversos col·lectius englobats sota el nom de "Madrilenys pel Dret a Decidir” que donen suport al referèndum de l’1-O.A l’acte hi intervindrà el portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà, la vicepresidenta de l’ANC Natalia Esteve; el diputat de JSxí i membre de Súmate Eduardo Reyes; la diputada de Podem a l’Assemblea de Madrid Isabel Serra; la portaveu nacional de la CUP, Núria Gibert; i el regidor d’Ahora Madrid Alberto Arregui. També hi ha estat presents el president d’Òmnium, Jordi Cuixart i l’activista Elena Martínez, i s’hi projectarà un vídeo de Lluís Llach. Els convocants han apel·lat al suport de "tots els demòcrates" al referèndum, perquè consideren que no només es tracta de defensar el dret a decidir sinó també "la llibertat d'expressió i la democràcia".L’acte s’havia de celebrar inicialment al Matadero de Madrid, un espai de titularitat municipal, però una querella del grup municipal del PPC va portar a que el magistrat del Tribunal Contenciós-Administratiu 3 de Madrid, José Yusti –signant del manifest Libres e Iguales- ordenés la seva suspensió adduint que és un acte de suport a “una consulta que ha estat suspesa” pel TC perquè atempta "clarament contra el que disposa la Constitució Espanyola”.Una fet que va portar l’Ajuntament de Madrid a presentar un recurs i els signants a denunciar públicament la “deriva autoritària” del PP i convocar-lo finalment al Teatro del Barrio de Lavapiés, de titularitat privada i amb capacitat per a 400 persones. És precisament el mateix espai on es va fer la funció dels titellaires que van acabar a l’Audiència Nacional per haver fet una funció on apareixia un cartell amb l’escrit “Gora Alka-ETA”.L’acte, que s’ha promocionat a les xarxes socials amb el hashtag #17SDerechoADecidir i mitjançant un manifest que reclama al govern espanyol que respecti “el legítim dret” dels catalans a expressar-se a les urnes sobre el seu futur. “No hi ha exercici més democràtic que cridar el poble perquè lliure i pacíficament s’expressi sobre el seu futur, i per això, des d’una convicció profundament democràtica defendrem aquest referèndum”, afirma el manifest.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)