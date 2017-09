VÍDEO Un nou vídeo mostra com un policia local pren per la força el mòbil a un periodista de NacióDigital

Al final del video (part esquerra) ho podeu trobar com li treuen el movil de cop! A mes ens ha sobrevolat un helicopter de la guardia civil pic.twitter.com/KioPI9ynWk — Manel Mendez (@ManelMendez3) 16 de setembre de 2017

Agents de la Policia Local de Sitges han arrabassat per la força el telèfon mòbil a un periodista dementre estava cobrint un acte sobre el referèndum a la platja de Sant Sebastià d'aquesta localitat del Garraf. Quan ja era a punt d'acabar, una desena de guàrdies han fet cap al lloc i han fotografiat els assistents. Tot seguit han demanat que s'identifiquessin els convocants, cosa que han fet la tinent d'alcalde Aurora Carbonell, i el regidor d'Esports Eduard Terrado, tots dos d'ERC i membres de l'equip de govern local, i el regidor Pol Vigó, de la CUP.En aquell moment, els agents s'han apropat al periodista i després de comminar-lo a mostrar la documentació i que deixés de gravar els fets, un d'ells li han arrancat per la força el telèfon mòbil, que ha seguit gravant quan estava en poder del policia. En adonar-se del que estava passant, el públic assistent ha començat a xiular i a cridar fins que l'aparell ha estat retornat al redactor.L'acte havia estat convocat per ERC, CUP, Sitges en Comú i d'altres associacions. Fins a l'arribada de la policia, s'havia desenvolupat amb total normalitat. Els oradors han estat el diputat d'ERC Ferran Civit; la diputada de Podem al Congrés Sònia Ferré; el senador d'ERC Bernat Picornell, i l'exdiputat de la CUP Quim Arrufat.Un segon vídeo mostra com el policia local treu per la força el mòbil al periodista de

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)