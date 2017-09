Almenys 761 alcaldes col·laboraran amb el referèndum

Els alcaldes, amb el referèndum. Foto: Adrià Costa

761 alcaldes ja han respost a la Generalitat de Catalunya que col·laboraran amb la celebració del referèndum de l'1 d'octubre amb els locals que habitualment es fan servir com a centres de votació. Ho han fet signant el decret de suport al referèndum, amb el qual han manifestat el ple suport a la convocatòria.En total 824 ajuntaments han respost a la carta enviada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, per demanar el seu suport a l'1-O. D'aquests, només 60 batlles han dit que no hi col·laboraran. I tres encara no han decidit si facilitaran o no que es posin les urnes.

