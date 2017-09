Un 60% de participació al referèndum, malgrat la repressió de l'Estat

Bones notícies, però em queda massa per sota la participació, doncs en una comtessa electoral hom no es por quedar al sofà de casa veint-les venir i que després es lamentin dels resultats, els seus vots no emesos valen res i és una llàstima doncs renuncien al més sagrat del seus drets VOTAR PER DECIDIR, per això fallen estrepitosament qui anima a impedir el referéndum doncs només volen ser influents ells a base de recomanar que la gent s'autoelimini, i això no és just.