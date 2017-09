VÍDEO «Empaperem», la reacció més espontània per superar el boicot al referèndum

La crida de la xarxa a ''empaperar'' el carrer Foto: empaperem.cat

El boicot i la repressió al referèndum és cada vegada més intensa. Per superar-ho, una iniciativa fa dies que triomfa a la xarxa. La campanya "Empaperem" assegura que "no calen impremtes", i que "si la policia prohibeix que s'enganxin cartells", els ciutadans se'l poden descarregar i imprimir a casa: "Cap amenaça és més forta que la llibertat". Des del moment que es va iniciar, centenars de persones van començar a imprimir i penjar-ne arreu del país.Aquesta nit, per primera vegada, s'ha organitzat a Olesa de Montserrat a través de WhatsApp la primera "empaperada" col·lectiva. Hi ha participat desenes de persones que s'han repartit els carrers per tal d'omplir aquest municipi del Baix Llobregat de cartells amb lemes com "Votem per ser lliures. 1/10/2017 Referèndum". Es poden descarregar en català, castellà i anglès A continuació, recull de tuits de la campanya "Empaperem"

