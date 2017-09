Testimonis involuntaris de la intimitat dels altres

17:49 Una pastisseria de Valls aprofita el fenomen Piolín per fer-ne mofa. La Santacana ha fet pastissos amb el mític canari dels Looney Tunes equipat amb un tricorni de xocolata i dient frases com «oh! que lindos tumultos». Per Jonathan Oca.

17:27 Puigdemont calma els treballadors públics: «Tota la responsabilitat de l'1-O és del Govern». El president de la Generalitat rep els promotors del manifest "Obrim les escoles" i constata l'existència d'una "nova majoria" a Catalunya que vol votar. Informa Oriol March des del Palau de la Generalitat.

17:26 El TC suspèn l'impost als actius no productius per lluitar contra el frau fiscal. El govern espanyol havia recorregut l'article que habilitava la Generalitat a cobrar per als pisos i vehicles posats a nom d'empreses sense que tinguessin cap relació amb la seva activitat productiva.

17:15 Puigdemont rep la comunitat educativa que ha signat el manifest "Obrim les escoles". La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, recorda el judici per sedició de Sòcrates.

17:15 Més de 2.500 estudiants gironins es manifesten per defensar l'1-O. Els alumnes de secundària i batxillerat es mobilitzen a favor de la independència i demanen als ciutadans que "votin per ells".



17:12 Els tractors prendran les ciutats en defensa del referèndum. Els pagesos es desplegaran aquest divendres des de tots els punts per concentrar-se a edificis representatius del govern espanyol a Catalunya.

17:11 La Generalitat xifra en 475 milions d'euros l'impacte de la intervenció de les finances. El secretari d'Economia critica que Hisenda ha trigat 12 dies en activar l'aplicatiu per poder pagar les factures de la Generalitat.



16:29 ÚLTIMA HORA ​L'ONU exigeix a l’Estat que respecti els drets fonamentals a Catalunya. Els experts de l’organisme s'han posat en contacte amb el govern espanyol per traslladar la seva preocupació. Ho explica Sergi Santiago.



16:14 Estudiants universitaris i d'instituts marxen fins a la Guàrdia Civil de Manresa. La trobada d'alumnes de secundària per fer pancartes ha coincidit amb la manifestació dels estudiants de l'UManresa i l'EPSEM a la plaça Major i des d'allà s'ha marxat fins a la caserna. Informa Pere Fontanals.

16:08 Mieres obre l'escola tot el cap de setmana del referèndum. Al CEIP Finestres-Zer Els Volcans –lloc on es votarà durant diumenge– s'hi farà, també, el ple de l'Ajuntament i les activistes que s'havien previst al centre cívic.

15:45 VÍDEO «Els bombers seran sempre vostres». Membres de Bombers de la Generalitat i de Bombers de Barcelona s'han unit a la manifestació d'estudiants a la capital catalana després de fer un multitudinari acte en suport a l'1-O al Museu d'Història.

15:42 Les amenaces de grups d'ultradreta aconsegueixen fer suspendre un debat a Alacant sobre el dret a decidir. La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià ja ha demanat la dimissió del rector de la Universitat d'Alacant per haver cancel·lat l'acte.

15:40 Mas, Ortega, Rigau i Homs tenen fins al 16 d'octubre per dipositar la fiança pel 9-N. El Tribunal de Comptes els reclama 5,2 milions per l'organització del procés participatiu.

15:40 Els sindicats minoritaris (CGT, Intersindical Alternativa, Intersindical CSC i COS) amenacen d'allargar més dies la vaga general en funció de la resposta de l'Estat l'1-O.

15:26 Més de 1.400 estudiants surten al carrer per defensar el referèndum a Tarragona. Els manifestants han carregat amb duresa contra el rector de la URV i contra l'alcalde de la ciutat per no cedir espais per poder votar el dia 1 d'octubre.

15:20 Els sindicats de la Policia Nacional espanyola reclamen als Mossos que ajudin a "restaurar la legalitat". Es mostren convençuts que diumenge els catalans actuaran amb "normalitat" i "respecte" per la convivència.

15:08 La Guàrdia Urbana de Tarragona requisa les urnes de l'Ajuntament i les trasllada a la comissaria fins a nova ordre.

14:36 El bisbe de Solsona anirà a votar l'1-O i lamenta que s'impedeixi el dret a l'autodeterminació. Xavier Novell ho recull en una glossa titulada "Aniré a votar".

14:36 La societat civil de Girona surt en defensa de les institucions catalanes per l'1-O. Col·legis professionals, sindicats, patronals, associacions de famílies, de veïns, entitats socials i esportives signen un manifest conjunt en què criden a participar al referèndum.

14:25 El conseller d'Interior, Joaquim Forn, després de la Junta de Seguretat de Catalunya: «No podem posar la policia contra les cordes».

14:25 MANIFEST Catalans universals signen un manifest a favor de votar l’1-O. Personalitats de prestigi del món de la ciència, l’arquitectura, la filosofia i les arts donen suport al referèndum. Entre els signants del manifest hi ha Manel Castells, Jordi Savall, Eduard Punset i Oriol Bohigas.

14:26 Més de 1.400 persones recorren els carrers de Tarragona cridant «fora, fora fora, la bandera espanyola»; informa Jonathan Oca. Més de 1.400 persones recorren els carrers de Tarragona cridant «fora, fora fora, la bandera espanyola» https://t.co/r44fQrOH5B pic.twitter.com/urJkxWdbDY — NacióDigital (@naciodigital) 28 de setembre de 2017

14:11 Forn anuncia que l'Estat els ha concretat que ja s'han desplegat 10.000 agents a Catalunya pel dispositiu de l'1-O.

14:20 Colau es planteja votar en blanc o nul l'1-O. L'alcaldessa de Barcelona no se sent identificada ni amb el "no", que identifica amb el PP, ni amb el "sí", que equipara amb la DUI, i subratlla que l'important és exercir el vot.

14:10 El Col·legi d'Advocats de Manresa oferirà un servei d'orientació jurídica durant l'1-O. De forma voluntària, una cinquantena de lletrats ajudaran a resoldre tots els problemes que es presentin en el marc del referèndum; informa Aina Font.

14:03 El Partit Socialdemòcrata d'Andorra, ara a l'oposició, membre de la Internacional Socialista, demana "diàleg" i mostra "inquietud" per la vulneració de drets fonamentals.

14:04 Compareix el conseller d'Interior, Joaquim Forn. "Hem tingut la sensació que l'Estat s'oblidava de les competències dels Mossos", assegura.

14:06 L'alcalde de Tortosa fa traslladar les urnes de l'Estat a la caserna de la Policia Local. Ferran Bel assegura que el govern espanyol va "molt despistat" i que en cap moment s'havien plantejat utilitzar material electoral de l'Estat per al referèndum.

14:02 Els alcaldes es querellaran contra el fiscal general de l'Estat. La presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, diu que Maza s'ha «extralimitat».

13:58 Junqueras, Romeva i Turull ofereixen demà una roda de premsa a les dotze del migdia amb els detalls tècnics del referèndum.

13:49 Puigdemont trasllada al ministeri de l'Interior que no frenarà el referèndum. Ho ha fet durant la reunió de la junta de seguretat de Catalunya. Informen Isaac Meler i Oriol March des del Palau de Pedralbes.

13:43 Nieto assegura que li ha demanat a Puigdemont que freni l'1-O, i admet que ha rebut una resposta "negativa".

13:43 Compareix José Antonio Nieto, secretari d'Estat de Seguretat, després de la reunió de la junta de seguretat.

13:35 Acaba la reunió de la junta de seguretat de Catalunya. Tot seguit compareixeran -per separat- el número dos del ministeri de l'Interior i el conseller Joaquim Forn.

13:31 Les noies que et volen seduir per no anar a votar, destapades per Julian Assange. El fundador de Wikileaks continua donant suport al referèndum.

13:16 A Tarragona i Girona, centenars d'estudiants també han sortit al carrer per defensar el referèndum.

Manifestació d'estudiants a Tarragona. Foto: Jonathan Oca

13:09 El testimoni d'una veïna del Perelló que formarà part d'una mesa l'1-O. "Com a ciutadana d'un país democràtic, tinc el dret i el deure com en qualsevol votació", diu Vanessa Pallarès.

12:55 Gerard Piqué fa una crida a expressar-se pacíficament d'aquí fins a diumenge. "No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort: votarem!”, diu el jugador del Barça. Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de setembre de 2017

12:36 FOTOS i VÍDEOS Impressionant acte dels Bombers de la Generalitat i els Bombers de Barcelona en suport al referèndum. L'han celebrat al Museu d'Història de Barcelona i han desplegat una gran pancarta.

12:30 FOTOS Aparquen el primer tractor al costat d'un col·legi electoral per defensar l'1-O. És una iniciativa de l'Assemblea Pagesa que fa una crida a pagesos i persones vinculades al camp "per fet tot el possible perquè la gent pugui votar".

12:29 La policia nacional espanyola i la Guàrdia Civil no assisteixen a la reunió de la junta de seguretat.

12:29 La junta de seguretat ja està reunida amb el pols per l'1-O damunt la taula. Puigdemont es reuneix amb els representants dels cossos policials i el secretari de Seguretat de l'Estat per dirimir el dispositiu de l'1-O, en mans del govern espanyol.