El dia que «The New York Times» va alertar d'una pèrdua d'independència editorial dels mitjans espanyols

The New York Times és un diari publicat a la ciutat de Nova York, als Estats Units. És el primer diari del seu país en tiratge, difusió i influència.

El rotatiu va ser fundat el 18 de setembre de 1851, avui fa 166 anys, per Henry Jarvis Raymond (fundador de l'agència Associated Press el 1856) i George Jones. Actualment, The New York Times Company és l'empresa propietària del diari, que també publica altres periòdics, entre ells el The Boston Globe.L'orientació política del diari és més aviat liberal, en el sentit que aquest terme té als Estats Units, però els seus redactors gaudeixen de gran independència. Recuperem per a la commemoració un article que va publicar el diari el novembre de 2015, l'actualitat del qual continua avui en vigor. El diari alertava en un reportatge de la manca de llibertat de premsa a l'estat espanyol. L'article, titulat Creix l'alarma entre els límits de la llibertat dels mitjans de comunicació a Espanya i firmat per Raphael Minder, advertia que "les retallades econòmiques han suposat una pèrdua d'independència editorial dels grans diaris en paper".El reportatge també va incloure entrevistes amb diferents periodistes de les grans capçaleres espanyoles i apuntava que els creditors que van salvar els mitjans de la fallida en condicionaven alguns continguts. Fins i tot, en posava exemples, i citava dues notícies d'El País sobre Qatar i Telefónica -empreses que financen el grup Prisa-.

