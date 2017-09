NacióDigital avança en exclusiva el primer capítol de la novel·la de Dan Brown ambientada a Montserrat

avança en exclusiva el primer capítol de l' última novel·la de Dan Brown, Origen , en la seva traducció al català. Aquesta nova entrega de les aventures de Robert Langdon és una de les més esperades pel públic català, ja que transcorre, en bona part, a Catalunya. Concretament, la trama està ambientada a la Pedrera i la Sagrada Família, a Barcelona, i el monestir de Montserrat. L'escriptor nord-americà presentarà Origen el proper 17 d'octubre, precisament, a La Pedrera.El llibre es posa a la venda el 5 d'octubre, tant en català com en castellà, en el marc d'un llançament internacional, mentre que una setmana més tard ho farà en les versions de l'Amèrica llatina. La noves aventura de Dan Brown també transcorre a Bilbao, Madrid i Sevilla en espais com el Museu Guggenheim, el Palau Reial o la Catedral de Sevilla.A la novel·la, Robert Langdon viatja al Guggenheim per assistir a un anunci que canviarà la ciència per sempre. L'amfitrió de la vetllada és Edmond Kirsch, un jove multimilionari que ha desenvolupat grans invents tecnològics i que va ser un dels alumnes més brillants del mateix Langdon. Es disposa a revelar un gran descobriment que respondrà a dues preguntes: "D'on venim i a on anem". Quan es disposa a fer l'anunci, explota el caos davant la sorpresa dels convidats i de milions d'espectadors de tot el món.Davant l'amenaça que la troballa es perdi, la directora del museu Ambra Vidal i Langdon hauran de fugir desesperadament a Barcelona i iniciar una cursa a contrarellotge per a localitzar la críptica contrasenya que els donarà accés al revolucionari secret de Kirsch, mentre són perseguits per un turmentat i perillós enemic. En el viatge descobriran els episodis més foscos de la Historia i de l'extremisme religiós. Aquí en teniu un avançament que promet emocions molt intenses.

Primer capítol d'''Origen'', l'última novel·la de Dan Brown by naciodigital on Scribd

