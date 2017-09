Diccionari Rajoy: de l'A d'Aznar, a la Z de Zarzuela

Luis Bárcenas. Foto: Europa Press

Tresorer del PP designat per Mariano Rajoy el 2008, va haver d'abandonar el càrrec l'any següent quan va ser processat pel Tribunal Suprem per la seva implicació en la trama Gürtel de finançament irregular de la formació. El 2013, el jutge Pablo Ruz el va enviar a la presó per isc de fuga o destrucció de proves. Però Bárcenas va continuar estretament vinculat al partit, com a senador per Cantàbria imovent fils des del despatx que va conservar a Génova. El Mundo va publicar un seguit de sms entre ell i Rajoy que van demostrar que tots dos van estar en contacte anys després . El "Luis, sé fuerte" de Rajoy es va convertir en tot un símbol del PP més enfangat per la corrupció. Malgrat l'evidència d'una complicitat sospitosa, Rajoy va continuar com si res. El cas Bárcenas també explica moltes coses del caràcter de Rajoy. El periodista d'El Mundo Antonio Heredia explicava una anècdota sorprenent . Després de conèixer-se els sms a Bárcenas, es va trobar amb una persona que coneixia molt Rajoy: "Segurament dimitirà, oi?". "Qui, Mariano? -va respondre l'interlocutor-. No, home, no. A aquesta hora deu estar veient el Tour".