La justícia rebutja arxivar les presumptes irregularitats de Francisco Camps en l'organització de la Fórmula 1

El jutjat d'instrucció número 2 de València, que investiga presumptes irregularitats en l'organització de la Formula 1 a la ciutat, ha rebutjat la petició d'arxiu de la causa efectuada per l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, investigat en la mateixa. Segons la interlocutòria facilitada pel Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià, la jutgessa assenyala que la causa ha de ser completada efectuant les diligències pendents.L'expresident Camps va sol·licitar que la jutgessa revisés les causes que servien per dictar el secret d'una de les peces investigades i que els requeriments d'informació remesos per la UDEF s'acomplissin o es dictés la nul·litat. Així mateix requeria que mentre la causa estigués secreta se suspengués el termini màxim d'instrucció (desembre del 2018) i que si s'acreditava que no havia connexió entre la causa considerada secreta i les altres, aquesta s'arxivés.El jutjat va iniciar les investigacions el 2015 contra l'expresident Francisco Camps, l'exconsellera de Cultura i Esports, Lola Johnson, i l'expilot Jorge Martínez Aspar per presumptes delictes de prevaricació, malversació i delicte societari en la gestió i adjudicació de la Formula 1 a València. La investigació es va iniciar després d'una querella de la Fiscalia Anticorrupció. Els fets investigats corresponen a la negociació prèvia del contracte de la Fórmula 1, signatura i participació del Circuit del Motor; el contracte de la Societat de projectes temàtics i el pagament del cànon per acollir el circuit; l'aval i la compra de Valmor per part del govern valencià.

