6 de setembre: potència espanyola, tenacitat independentista... i un clic

01/01/1970

El líder de Catalunya en Comú no descarta participar en actes de la campanya del referèndum amb les forces independentistes | Domènech considera que la votació de l'1-O no serà "l'espai de resolució final del conflicte sinó un espai de mobilització i d'afirmació" | Reclama constituir un "Pacte de la Claredat" que agrupi també partits i entitats no independentistes per iniciar un procés constituent a Catalunya