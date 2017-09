Les cinc incògnites sobre els atemptats del 17-A que queden per investigar

La furgoneta trobada a Vic

Un mes després dels tràgics atemptats gihadistes a Barcelona i Cambrils, la investigació segueix en mans del jutge Fernando Andreu de l'Audiència Nacional espanyola. Amb set dels terroristes abatuts i el suposat líder del grup, l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty, mort en l'explosió d'Alcanar , la justícia haurà de determinar la responsabilitat dels presumptes implicats que ara es troben en presó provisional o llibertat en càrrecs.L'atac a les Rambles de Barcelona, però, encara presenta incògnites pendents de resoldre. Aquestes són cinc preguntes que de moment segueixen sense una resposta clara:Els terroristes que van perpetrar l'atemptat a la Rambla de Barcelona i a Cambrils formaven una organització que tenia principi i fi en si mateixa o, per contra, tenia relació amb altres estructures relacionades amb Daesh? Cinc dies després dels atemptats el conseller d'Interior, Joaquim Forn, va assegurar que la investigació compta amb la col·laboració d'"intel·ligències d'altres països" per destapar "possibles connexions" amb grups gihadistes a la resta d'Europa.Hi ha indicis que apunten en aquesta direcció. Alguns membres de la cèl·lula terrorista responsable dels atemptats de Barcelona i Cambrils van fer un viatge "ràpid" a la regió de París , com va confirmar el ministre de l'Interior francès, Gérard Collomb. "El cotxe va ser vist a la regió parisenca", va assegurar. I va explicar que es tractava d'un viatge "d'anada i tornada ràpid". El vehicle va ser fotografiat amb quatre persones a l'interior a prop de París el 12 d'agost, cinc dies abans de l'atac. Darrerament, Le Figaró va elevar a tres els viatges cap a França dels terroristes, però el motiu concret encara segueix sense ser aclarit.D'altra banda, en una de les seves interlocutòries sobre la situació dels detinguts, el jutge Andreu feia constar que en les restes de l'explosió de la casa d'Alcanar es van trobar diversos bitllets d'avió de la companyia aèria Vueling a nom de l'imam de Ripoll i amb destí a Brussel·les. De fet, un diari belga va apuntar que Es Satty "tenia una autèntica base logística a Bèlgica" . En un altre dels seus escrits, el jutge també afirmava que l'imam tenia comprat un bitllet d'avió per al proper 15 d'octubre.Les hipotètiques connexions internacionals del grup que va atemptar a Barcelona i Cambrils també permeten plantejar dubtes sobre la figura de l'imam de Ripoll. En un primer moment, se'l va considerar el líder de la cèl·lula terrorista , tot i que darrerament hi ha indicis que permeten qüestionar aquest rol. El diari Abc informava recentment que Younes Abouyaaqoub, autor de l'atropellament massiu a la Rambla, i Mohamed Hichamy, abatut a Cambrils, haurien estat els caps operatius dels atemptats.En canvi, Es Satty hauria tingut un paper més relacionat amb el guiatge espiritual i religiós del grup. Malgrat tot, l'imam de Ripoll ja havia estat investigat per la seva suposada relació amb grups gihadistes. De fet, l'Audiència Nacional va autoritzar el 2005 escoltes del telèfon de l'imam per la seva relació amb dues organitzacions properes a Al-Qaeda: Ansar Al Islam i el Grup Islàmic Combatent Marroquí, encarregat de l'atemptat de l'11-M a Madrid.L'explosió de la casa d'Alcanar va evitar que els terroristes provoquessin una tragèdia major. Segons va confirmar un dels detinguts i ferit en la deflagració, Mohamed Houli Chemlal, la cèl·lula preparava un gran atemptat amb explosius. D'aquesta manera, els atacs a la Rambla de Barcelona i a Cambrils van ser, més aviat, una acció improvisada.Tanmateix, Houli no va detallar per què es va produir l'explosió, malgrat assegurar que se'n va salvar perquè estava al terrat. De moment, la principal hipòtesi és que va ser un accident mentre preparaven els explosius. El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, va indicar que es podria haver produït per una "acumulació de gasos".A la casa d'Alcanar, la policia hi va trobar grans quantitats d'acetona, bombones de butà, aigua oxigenada, bicarbonat, claus per fer de metralla i polsadors per activar l'explosió. A més a més, el 16 d'agost (un dia abans dels atemptats) els terroristes van comprar a Sant Carles de la Ràpita 15 fundes de coixí i brides per contenir els artefactes explosius al seu interior. En total, van acumular 100 quilos d'explosius TATP , una quantitat mai vista a Europa, i de fabricació arriscada.La investigació també haurà de determinar perquè un grup terrorista integrat per persones residents a Ripoll va escollir una casa d'Alcanar com a centre d'operacions. Segons ha informat aquest diumenge El Periódico , la localitat del Montsià va ser l'escollida per Youness Abouyaaqoub i Yousseff Alaaoferia per independitzar-se arran de l'influència de l'imam de Ripoll, que els va suggerir que allí podrien treballar en la recollida de la fruita. El mateix diari ha revelat que el pla original dels terroristes era fer explotar les furgonetes a distància i no immolar-se, per tal de tenir la possibilitat de planejar atemptats futurs.Només una de les tres furgonetes que els terroristes van llogar va acabar servint per perpetrar un atemptat. Una d'elles va ser trobada a Vic, on no s'hi van trobar explosius després de l'inspecció d'agents del TEDAX . L'altra es va trobar accidentada en un voral de l'AP-7 a l'alçada de Cambrils, cosa que va portar els atacants d'aquesta localitat a fer servir un altre vehicle. Però quin era el destí original de les tres furgonetes? La Vanguardia va apuntar dues hipòtesis: havien de ser farcides d'explosius casolans i de bombones de butà i acabar detonant totes a Barcelona o, una a la Rambla, una a Cambrils i la darrera a la capital d'Osona.

