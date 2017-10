Dues infraestructures reduiran a dues hores el temps de viatge de l'AVE entre Barcelona i València

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dilluns la licitació de la redacció del nou estudi informatiu del túnel ferroviari que ha de travessar València de sud a nord així com la redacció del nou estudi informatiu de la línia d'alta velocitat (AVE) entre València i Castelló. Les dues infraestructures, de les quals ara s'inicia la licitació dels estudis informatius, estan vinculades al corredor mediterrani i permetran reduir el temps de viatge entre València i Barcelona a dues hores un cop estiguin executades, ha informat el ministeri. El pressupost total orientatiu de l'execució de les dues intervencions puja a uns 2.000 milions d'euros, segons les mateixes fonts.Pel que fa al túnel ferroviari de València, es tracta d'un tram de 9 quilòmetres que discorre principalment soterrat i connectarà amb l'actual línia València-Tarragona i amb el futur tram d'alta velocitat entre València i Castelló. Segons ha informat el Ministeri de Foment a través d'una nota de premsa, el contracte té un pressupost de licitació de 551.481,70 euros i un termini d'execució total de 24 mesos, i inclou la redacció de l'estudi informatiu, així com el suport a la realització dels tràmits d'informació pública i d'audiència previstos en la legislació vigent. El pressupost aproximat d'aquesta intervenció és de 880 milions d'euros.Actualment, les vies ferroviàries que accedeixen a les estacions de València pel sud no tenen continuïtat cap al nord de manera directa. Això obliga a les circulacions que han de travessar la ciutat en direcció al corredor mediterrani han de fer una inversió de marxa, entrant en l'estació i canviant de sentit per sortir, amb la consegüent pèrdua de temps i limitació de capacitat i funcionalitat de la mateixa estació.L'altre dels estudis informatius licitats, la connexió per doble via d'alta velocitat entre València i Castelló, va ser anunciat pel ministre de Foment Íñigo de la Serna el passat mes de juliol. Aquest dilluns s'ha publicat la licitació de la redacció d'un estudi que defineixi les diferents opcions de traçat que poden plantejar-se per a una connexió ferroviària d'alta velocitat entre les dues ciutats, un tram de uns 62 quilòmetres de longitud, per tal de seleccionar l'opció òptima.El contracte té un pressupost de licitació de 655.154,50 euros i un termini d'execució total de 24 mesos, i comprèn la redacció de l'estudi informatiu, així com el suport a la realització dels tràmits d'informació pública i d'audiència que preveu la legislació vigent. L'estudi serà objecte de la corresponent avaluació d'impacte ambiental. Per a la seva elaboració, el nou estudi informatiu partirà dels estudis previs disponibles que seran degudament completats i actualitzats als nous requisits tècnics i normatius.El ministeri de Foment ha explicat que es tracta de definir una nova plataforma de doble via addicional a la ja existent, en la qual s'estan desenvolupant en l'actualitat les obres per a la implantació del tercer carril. El traçat connectarà al sud amb el final del futur túnel passant nord-sud de València, acabant pel nord a l'estació de Castelló.La nova infraestructura permetrà segregar els trànsits d'alta velocitat de la resta que discorren pel tram (rodalies, regionals i mercaderies), incrementant la capacitat de la infraestructura i permetent la millora general de les condicions d'explotació. El pressupost orientatiu de construcció d'aquesta actuació ascendeix a uns 1.170 milions d'euros.El delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, ha valorat aquestes licitacions assenyalant que el govern de Rajoy "per la via dels fets i no de les protestes, i avui s'ha tornat a demostrar amb dues infraestructures clau per a la Comunitat. S'ha donat el primer pas i s'ha posat negre sobre blanc l'aposta del govern pel túnel passant i l'alta velocitat València-Castelló".Moragues ha remarcat que aquestes actuacions aconseguiran reduir el temps de viatge entre Barcelona i València a dues hores, des de Barcelona fins a Alacant a tres hores i fins a Castelló a una hora i 35 minuts. El projecte permetrà als serveis comercials de viatgers circular a una velocitat màxima de 350 quilòmetres per hora. "Hi haurà més competitivitat en els trens de mercaderies que circulen cap a Europa", ha assenyalat.

