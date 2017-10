Pares catòlics volen portar al TC el decret de plurilingüisme

La Federació Catòlica d'Associacions de Pares d'Alumnes de València (FCAPA) ha anunciat aquest dilluns que "estudiarà la possibilitat" de demanar al Defensor del Poble que interpose un recurs d'inconstitucionalitat contra el decret llei de plurilingüisme aprovat el divendres en el ple del Consell. FCAPA ha criticat que la voluntat del govern valencià siga "seguir mantenint el seu projecte d'imposició lingüística i ideològica, basat en un informe, suposadament científic i tècnic, d'algunes universitats".

FCAPA ha denunciat en un comunicat que amb l'actual Consell "cada inici de curs educatiu és pitjor que l'anterior". En aquest sentit, assegura que en el 2015/16 va haver de reclamar "major rigor i serietat en els projectes i programes educatius, criticant el fals anunci de gratuïtat de llibres de text i demanant l'eliminació de polítiques exclusivament ideològiques en l'àmbit educatiu".Segons la federació, aquest curs comença amb una mesura "sorprenent", un decret llei, afirma, "sense cap diàleg ni consens i utilitzant com a excusa una mentida que pretén continuar amb la imposició d'un projecte lingüístic ideològic suspés cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià que, a més, va anul·lar ja, per sentència, en procediment de protecció de drets fonamentals, una part fonamental del mateix", assegura en el comunicat. Per aquest motiu, la federació ha anunciat que estudiarà la possibilitat de demanar al Defensor del Poble que interpose recurs d'inconstitucionalitat contra el decret llei aprovat, de conformitat amb els articles 161 i 162 de la Constitució Espanyola.Sobre aquest tema, assenyala que l'article 44.4 de l'Estatut d'Autonomia estableix que el Consell, en casos d'extraordinària i urgent necessitat, podrà dictar disposicions legislatives provisionals per mitjà de decrets llei, un procediment que es desenvolupa en l'article 137 del Reglament de les Corts. A més, FCAPA considera que no existeix "justificació objectiva" per a la utilització del procediment del decret llei, "ja que no es dona en aquest cas el supòsit de necessitat, i menys que aquesta poguera ser 'extraordinària i urgent'".La situació, ha afegit l'entitat, era "perfectament previsible" atés que, "deliberadament, l'equip directiu de la Conselleria d'Educació no va voler actuar amb rigor i serietat davant els pronunciaments reiterats del TSJ". També considera que el decret llei, "utilitzat per a una cosa per a la qual no està jurídicament previst en alguna cosa similar a un frau de llei, suposa una mera modificació del Decret 9/2017, però amb l'objectiu de seguir imposant el seu programa ideològic en l'àmbit lingüístic". Al mateix temps, creu que d'aquesta forma es tracta d'evitar "que puga generar una contestació de la societat civil –i no exclusivament política– com la que va generar el primer decret, amb el seu corresponent accés posterior al control judicial"."Si l'administració haguera modificat el seu decret a la vista de les primeres resolucions en contra seua, en els mesos de maig o juny, o fins i tot juliol, la solució hauria sigut molt més senzilla i justa, sense generar incertesa i temor en tota la comunitat educativa, al costat d'un treball que, probablement, haurà sigut inútil, especialment en els centres que havien decidit avançar el calendari d'aplicació del decret inicial", ha insistit la Federació.

