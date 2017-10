El Consell acusa Montoro de «riure's» dels valencians

Ximo Puig, Mònica Oltra i Antonio Estañ Foto: ACN

Les paraules del ministre d'Hisenda on va ironitzar sobre la reivindicació de més finançament del Consell tot advertint que el govern de Ximo Puig "no fa més que plorar" han encés els ànims dels partits que el componen. Com explica el Diari La Veu , els qualificatius més durs contra Cristòbal Montoro els va expressar ahir el senador Carles Mulet qui el va qualificar de "pocavergonya" per "riure's dels valencians".Per al senador territorial de la coalició, les xifres "són incontestables" perquè el País Valencià se situa "l'últim de la fila pel que fa al finançament per capita". Mulet lamenta en un comunicat que els representants valencians del PP "tan sols sàpiguen riure-li les gràcies en lloc de reivindicar el tracte just que mereix el País Valencià i hagen passat de signar un manifest unànime contra aquest greuge a aplaudir les ocurrències de Montoro". I conclou: "El ministre ve a la nostra terra a riure's de nosaltres a la cara".El PSPV ha advertit aquest dissabte al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que no permetrà "que es riguen dels valencians" amb el finançament autonòmic i l'ha instat a convocar "una reunió i un treball seriós" per a abordar "un dels grans problemes" que té el País Valencià.Qui s'ha pronunciat en aquests termes ha sigut el portaveu del PSPV-PSOE, Jorge Rodríguez, després de la primera reunió de l'executiva sorgida del XIII Congrés dels socialistes valencians, davant les paraules expressades aquest divendres pel ministre, que va acusar el Consell de "no fer una altra cosa que plorar".Enfront d'aquestes declaracions, Rodríguez ha defensat que el que demostra el PSPV és que "sabem treballar; posar per damunt de tot els interessos dels valencians i millorar una comunitat que ha sigut castigada durant 20 anys pels governs del PP".Sobre aquest tema, ha anunciat que una de les primeres mesures adoptades per la nova Executiva ha sigut la posada en marxa d'una campanya que recorrerà tots els pobles i ciutats per a informar els ciutadans "dels greus problemes que està ocasionant la infrainversió i l'infrafinançament" a què el PP de Rajoy "sotmet els valencians". Es tracta, doncs, d'explicar, "poble a poble, 'el problema valencià'".El Senador i Secretari d'Anàlisi Política de Podem, Ferran Martínez, ha declarat que Montoro ha acudit a València "a burlar-se" dels valencians. "Consentint eixes afirmacions, Isabel Bonig demostra, de nou, la seua absoluta incapacitat de defensar els interessos de la Comunitat Valenciana.""No esperem ni una llàgrima dels qui han arruïnat la Comunitat Valenciana mitjançant la corrupció i la discriminació en el finançament autonòmic, però si que els exigim la decència perquè no vinguen a insultar-nos a la nostra casa" ha afegit Martínez.

