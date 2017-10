El govern valencià aprova un decret per garantir el plurilingüisme a l'alumnat de 3 anys

El conseller d'Educació valencià, Vicent Marzà Foto: Corts Valencianes

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha explicat aquest divendres quines són les mesures adoptades pel seu departament per a complir amb la suspensió cautelar del Decret de Plurilingüisme i alhora mantenir intacte el seu objectiu d'aconseguir que l'alumnat domine el castellà, el català i l'anglés. Segons ha explicat en la roda de premsa posterior al ple del Consell celebrat aquest divendres –el primer després de l'estiu–, i ha recollit el Diari La Veu , la solució per a resoldre les "incerteses" és l'aprovació d'un decret llei que regula el programa lingüístic que s'aplicarà, el curs 2017-2018, en el primer curs del segon cicle d'Educació Infantil, és a dir, en les aules d'Infantil de tres anys i en les aules experimentals de dos anys. La resta de cursos d'Infantil, Secundaria i Batxillerat continuen amb els programes educatius que tenien establerts en el curs 2016-2017.Segons ha explicat el conseller d'Educació, la norma recull tres programes lingüístics que responen a la tria de centre i la distribució curricular que van realitzar les famílies en la matriculació dels seus fills de dos anys en aules experimentals i d'Infantil de tres anys. En aquest sentit, a cada escola pública amb aquestes aules li correspon un dels programes establerts en aquest decret llei.Així, el Programa Plurilingüe A s'assigna als centres que han oferit en la matrícula del pròxim curs en aules experimentals de dos anys i en Infantil de tres anys una distribució curricular que conté entre 16 hores 30 minuts i 18 hores 30 minuts en català; 4 hores en castellà, i de 0 a 2 hores en anglés. Aquest programa s'establirà en les aules de dos i de tres anys del 54% dels centres educatius.El Programa Plurilingüe B correspon als centres que han oferit entre 8 i 9 hores en català; entre 11 hores 30 minuts i 14 hores 30 minuts en castellà, i de 0 a 2 hores en anglés. Aquest programa s'establirà en les aules de dos i de tres anys del 30% dels centres educatius. Finalment, el Programa Plurilingüe C s'assigna a les escoles que imparteixen 4 hores en català; entre 16 hores 30 minuts i 18 hores 30 minuts en castellà, i de 0 a 2 hores en anglés. Aquest programa s'establirà en les aules de dos i de tres anys del 16% dels centres educatius. Quant als altres cursos, a partir de quatre anys, segueixen vigents per al curs 2017-2018 els programes que es van desenvolupar durant el curs passat.El conseller Marzà ha insistit que el decret llei, que entrarà en vigor en el moment de ser publicat pel DOGV, compleix els objectius que la Generalitat volia aconseguir: seguretat en l'inici de curs per a l'alumnat, les famílies i el professorat valencians i el compliment de les resolucions judicials. "Alguns han intentat posar la por en el cos de les famílies i del professorat tot assegurant que els xiquets i xiquetes no podrien començar el curs amb normalitat. Això no obstant, nosaltres sempre hem fet una crida a la tranquil·litat i hem treballat perquè les classes s'inicien amb total normalitat", ha expressat el titular d'Educació, qui ha subratllat que el Decret de Plurilingüisme suspés de manera cautelar sols afecta un 5% de la població escolar.Marzà, qui ha comparegut junt amb la vicepresidenta Mónica Oltra, ha assenyalat que "el decret llei evita una nova matriculació i dóna resposta i respecta el desig de les famílies en el moment de l'admissió". El màxim responsable d'Educació ha argumentat que el Consell ha optat per aquesta via perquè és la manera "més segura" per a garantir el desenvolupament d'un dret fonamental com és l'educació. "El decret llei s'utilitza quan es tracta de donar resposta a una situació d'extrema urgència i necessitat i, en aquest cas, compleix ambdós requisits", ha afirmat. Així mateix, també ha subratllat que el Consell ha esperat fins a aquest dia perquè es volien respectar "els temps judicials". "Estàvem esperant resposta al nostre recurs", ha explicat.El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià va suspendre de manera cautelar el passat mes de maig el decret, tal com va sol·licitar la Diputació d'Alacant. La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa –que no valorava, però, el fons de la qüestió– va considerar que existia una "diferència entre les acreditacions dels idiomes en els nivells bàsic, intermedi i avançat", en referència als títols d'idiomes amb què els alumnes conclouran la seua educació segons hagen estudiat amb un model lingüístic o un altre. Així doncs, els magistrats entenien que podia haver una "discriminació", ja que els alumnes que estudiaven amb més hores de català podien aconseguir l'acreditació del seu nivell d'anglés i no així l'alumnat que optava pel nivell bàsic amb més hores en castellà.La Generalitat va recórrer la decisió judicial, però en una interlocutòria datada del passat mes de juny, el TJS es va refermar en la seua decisió de mantindre suspés el decret de manera cautelar.

