Així serà la redacció d'informatius de la nova Ràdio Televisió Valenciana

Un dels punts clau del projecte d'Empar Marco per als nous mitjans públics valencians és que les redaccions de la ràdio i de la televisió estiguen integrades. Tal com explica elper a avançar en aquest objectiu, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha licitat les obres de reforma de la redacció d'informatius de l'edifici de Burjassot per 396.390 euros i ha marcat el 7 de setembre com a data màxima perquè es presenten les empreses interessades. L'execució de les obres serà de 77 dies.El disseny de la reforma és obra de l'estudi valencià Technical Emotions, que "en contacte permanent amb la direcció d’À Punt, ha dissenyat un espai diàfan partint dels dos rectangles de 300 metres quadrats que formen la primera planta de l’edifici de Burjassot", segons ha explicat la CVMC en un comunicat.Segons la corporació, la principal innovació consistirà a "assolar els envans que dividien l’espai i crear una sola sala", al centre de la qual se situarà la taula de comandament, que ocuparan el director d’informatius diaris, el cap de redacció, el realitzador, el productor, el responsable de xarxes, etc. És a dir, les persones que han de prendre les decisions a l’hora de fer cobertures informatives.La resta de professionals ocuparan "les diverses àrees pensades per a facilitar la comunicació entre tots els actors implicats en l’elaboració de les notícies", ha indicat la CVMC. S’ha pensat perquè en els moments de màxima ocupació hi puguen treballar 115 persones simultàniament. En tractar-se d’una redacció integrada on, en un moment determinat, qualsevol persona haurà de treballar per a la ràdio, la web o la televisió, cada posició de faena comptarà amb els sistemes informàtics que li permetran editar vídeos i àudios i transferir-los per a l’emissió."La redacció d’informatius serà un dels punts on pivotaran els nous mitjans públics valencians. S’ha pensat i dissenyat seguint les tendències de les redaccions integrades que ja tenen els gran mitjans de comunicació públics del món. Les noves maneres d’exercir el periodisme demanen que la redacció l’habiten no només els periodistes sinó també els càmeres, els grafistes, els lingüistes, els realitzadors, els responsables de les xarxes socials, etc. En definitiva, tots els actors implicats en el procés d’elaboració i emissió de la informació", ha argumentat la corporació.Aquesta concepció de la sala de redacció, a més, facilitarà el treball col·laboratiu i la circulació fluida de la informació entre els professionals, segons la CVMC. "Les principals característiques del disseny d’aquesta sala, que també comptarà amb un xicotet plató per a últimes hores o connexions, és que s’ha treballat molt la il·luminació i la climatització per a apaivagar les entrades tan intenses de llum natural que provenen dels grans finestrals. També es tractarà la sonorització per a aconseguir un espai de treball confortable. En la mesura que siga possible s’optarà per materials sostenibles i per fabricants o proveïdors de la Comunitat Valenciana", ha apuntat l'ens encarregat de posar en marxa la nova radiotelevisió pública valenciana.

