VÍDEOS Tensió a Passeig de Gràcia per una pancarta a favor de Felip VI a la manifestació «No tinc por»

Els @mossos col·loquen un cordó per separar la pancarta a favor de Felip VI de la resta d'assistents https://t.co/AFrwUwSi3l pic.twitter.com/JtmCwAzkbr — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’agost de 2017

VÍDEO Tensió per una pancarta amb el lema "España contra el terrorismo. Gracias Majestad!" https://t.co/AFrwUwSi3l pic.twitter.com/Xm13TPdZLj — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’agost de 2017

VÍDEO Crits de "Fora, fora" davant la pancarta a favor de Felip VI https://t.co/AFrwUwSi3l pic.twitter.com/Ec6B602vRy — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’agost de 2017

La manifestació “ No tinc po r” també hi ha hagut topades entre els assistents. Tal com es pot veure en els vídeos publicats per NacióDigital, alguns assistents també han escridassat a la pancarta que porta el lema: “España contra el terrorismo. Gracias Majestad!”. A més de crits de “No tinc por”, molts dels manifestants no han vist amb bons ulls que el rei Felip VI i Mariano Rajoy fossin a la concentració, per això han rebut xiulades i crits de “Fora Borbó”.Els Mossos d'Esquadra han fet un cordó per protegir els de la pancarta monàrquica de la resta d'assistents i els han portat cap a Urquinaona. Paral·lelament s’ha convocat una altra manifestació en contra de les polítiques que promouen guerres. S’hi han pogut veure cartells com "Felipe, qui vol la pau no trafica amb armes" o "Volem la pau, no vendre armes".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)