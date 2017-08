La cobertura de la manifestació de TVE: sense estelades i amagant les xiulades al rei i Rajoy

La realització de TVE de la mani #notincpor comparada amb la de TV3, dona per una tesi sobre manipulació informativa — jordi barbeta (@jordibarbeta) 26 d’agost de 2017

Manifestación según TV3 y TVE pic.twitter.com/VP4LGfC32p — Marc GM (@MarcGM22) 26 d’agost de 2017

En TVE sólo transmiten la cara de Felipe VI. Es q claro, salen de ahí y se cuelan esteladas y pancartas contra la venta de armas. #NoTincPor — raúl xusto (@voiesansissue) 26 d’agost de 2017

Emissió de Tve per tapar la brutal xiulada al rei, tancan plano i diuen: El sonido és muy precario por el vuelo rasante de los helicopteros. — ÀlexFenoll (@AlexFenoll) 26 d’agost de 2017

Me ha parecido oír abucheos y Fora a las autoridades, pero a TVE se le ha ido el sonido. La Sexta acaba de ponerlo ahora, sí, son abucheos — rosa maría artal (@rosamariaartal) 26 d’agost de 2017

Pitada muy sonora a la llegada del Rey a la manifestación en Barcelona. TVE corta el sonido ambiente y da paso al presentador. #Barcelona — Sonia Palomino (@soniapalomino) 26 d’agost de 2017

Usuaris de Twitter han denunciat l'emissió de TVE de la manifestació " No tinc por " de Barcelona. A la televisió pública espanyola no s'ha pogut veure la imatge en perspectiva de la concentració i, per tant, els centenars d'estelades i missatges contra el monarca.Fins i tot, usuaris de la xarxa social expliquen que en el moment de les xiulades , curiosament TVE perd el so o torna la connexió amb el presentador d'estudi.

