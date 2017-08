VÍDEOS Xiulada a Felip VI i Rajoy durant la manifestació «No tinc por»

Xiulets dels manifestants a Felip VI i Rajoy, integrats dins d'una comitiva d'autoritats que desfila en segon pla https://t.co/AFrwUwSi3l pic.twitter.com/1hNpeq5tuo — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’agost de 2017

Xiulades per al rei Felip VI i Mariano Rajoy durant aquest dissabte a la tarda, durant la manifestació " No tinc po r" de Barcelona. Centenars de persones no han vist amb bons ulls l'assistència del cap d'Estat i el cap de l'executiu espanyol. Per aquest motiu, es va decidir que els cossos de seguretat i sanitaris encapçalessin la concentració.De fet, paral·lelament hi ha una altra manifestació convocada per entitats que reivindiquen, a més de retre homenatge a les víctimes, les polítiques que promouen guerres. Si poden veure cartells com "Felipe, qui vol la pau no trafica amb armes" o "Volem la pau, no vendre armes". Ho explica Sara González

