«Felipe, qui vol la pau no trafica amb armes»: milers de persones responen al clam de les entitats

"Felipe, qui vol la pau no trafica amb armes". "Volem la pau, no vendre armes". Són alguns dels missatges que recullen les pancartes que porten alguns dels milers de participants de la concentració convocada per les entitats just abans d'unir-se amb la gran manifestació sota el lema "No tinc por" . Reivindiquen que aquest dissabte toca retre homenatge a les víctimes, però també ser crític amb les polítiques que "promouen guerres". És per aquest motiu que assenyalen, especialment, les figures del rei Felip VI i del president del govern espanyol, Mariano Rajoy.Els manifestants que han respost a la crida de les entitats de Lafede.cat -formada per 112 ONG's- i altres com Òmnium o la Confavc, llueixen samarretes blaves per recordar el mar Mediterrani, on milers de persones han mort fugint del terrorisme islamista i intentant arribar a països europeus. "El problema no és només el terrorisme, sinó la venda d'armes, els acords amb països que fomenten el fanatisme. Això no ho podem combatre amb repressió només, sinó impulsant la pau, la convivència i els drets humans", explica el president de Lafede.cat, Tono Alvareda, en declaracions aLa concentració, convocada a Rambla Catalunya amb Aragó per acabar-se finalment unint a la gran manifestació, està farcida de pancartes que denuncien la venta d'armes però també els incompliments dels països europeus dels compromisos d'acollida dels refugiats. "Avui és un acte de dol, però s'ha d'explicar tot. S'estan produint invasions de països promogudes per occident. I els morts de països com Síria també són els nostres morts", afegeix Alvareda.Montserrat Albiol, de 60 anys, ha vingut d'Arbúcies i sosté un cartell que diu: "Les vostres guerres, els nostres morts". Assegura que és hora de dir "les coses clares" i denunciar el "doble joc" que estan fent els representants polítics. "No em sembla bé que venguin armes i ara vinguin aquí a fer el paripé", afegeix Lorién, de 18 anys, veí de Lleida. L'Antoni, de 70 anys, sosté una estelada amb un crespó. N'hi ha desenes a la concentració. "Jo sóc un amant de la llibertat. Reivindiquem el dret a la vida i cadascú que porti la bandera que vulgui", afirma. Denuncia, a més, "el cinisme que envolta les autoritats estatals i els nuclis de poder d'Europa que són esclaus de purs interessos econòmics". Segons ell, això no pot quedar emmudit en un dia com avui: "Hem de ser crítics, començant per nosaltres mateixos. S'estan fent accions que mantenen estructures antidemocràtiques".

