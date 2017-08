Puigdemont i Colau rebran prèviament els membres de la capçalera de la manifestació

Carles Puigdemont i Ada Colau anunciant la convocatòria de la manifestació Foto: S. Santiago

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, rebran els membres de la capçalera de la manifestació "No tinc por". La recepció es farà a les 15.30 hores –dues hores i mitja abans de la concentració- al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Puigdemont també rebrà al Palau de la Generalitat als presidents autonòmics que assisteixen a la manifestació de rebuig als atemptats del passat 17 d'agost.Un total de 75 representants de cossos de seguretat i d’emergència i de les entitats veïnals i ciutadanes encapçalaran aquesta tarda la manifestació 'No tinc por', entre els Jardinets de Gràcia i la plaça de Catalunya. Darrera la capçalera hi haurà un bloc de més d’un centenar de persones membres de diferents comunitats religioses, entitats de pau, drets humans, contra el racisme, immigració i socials, a més d’associacions de Ciutat Vella, entitats veïnals, ciutadanes i econòmiques.Segons ha detallat el consistori barceloní, la capçalera de la manifestació estarà formada per membres de tots els cossos de seguretat, prevenció, sanitaris i d’atenció social: Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana, les policies locals de Cambrils, Alcanar i Ripoll, Policia espanyola, Guàrdia Civil, Protecció Civil i Bombers, així com també membres de les comunitats musulmana i d'entitats veïnals, representants del SEM, personal sanitari dels 8 hospitals de referència que van atendre víctimes: Vall d’Hebron, Hospital del Mar, Pere Camps, Sant Pau, Clínic, Germans Trias i Pujol, CUAP Sant Martí, Dos de Maig, Sant Joan de Déu, Sagrat Cor, Joan XXIII, i forenses.Professionals del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i la Creu Roja, també formaran la primera línia de la manifestació. Aquesta també inclourà treballadors del servei de neteja i persones de col·lectius, empreses o organitzacions que el dia de l’atemptat van tenir una actitud solidària en la seva feina, com són els taxistes, el call center de Turisme i el Punt d’Informació de Turisme de Barcelona, o els establiments del Corte Inglés, Hard Rock Café, Sfera i el sector hoteler. Col·lectius directament lligats a la Rambla seran representats també en aquesta capçalera: els comerciants de la Boqueria, Amics de la Rambla, floristes, quiosquers, cambrers i personal de la biblioteca de Sant Pau i la Biblioteca de Catalunya.Les 75 persones que formen part de la capçalera de la manifestació, i que van auxiliar a les víctimes en el moment de l’atemptat, portaran per torns la pancarta, amb el lema 'No tinc por'. Darrera la capçalera hi haurà una representació ciutadana que inclourà una delegació d'entitats que treballen per la pau, contra el racisme i en defensa dels drets humans, així com les associacions de Ciutat Vella, entitats veïnals, ciutadanes, i una representació d'agents econòmics. En aquesta capçalera també hi haurà familiars de víctimes dels atemptats.Quan la capçalera de la manifestació arribi a l’escenari situat a Plaça Catalunya tindrà lloc l’acte final de la manifestació ciutadana 'No tinc por'. Un acte amb la societat barcelonina contemporània com a protagonista, on es creuaran les paraules i la música amb la força i la unitat que han demostrat els ciutadans i ciutadanes davant de l’adversitat. En la primera part Rosa Maria Sardà i Míriam Hatibi faran unes lectures especialment escollides per l’ocasió. El disseny de l’acte ha comptat amb la col·laboració de Lluís Pasqual, director del Teatre Lliure. Sardà, l’actriu que va protagonitzar 'La Rambla de les Floristes', de Josep Maria de Sagarra, i Hatibi, una de les persones que en els darrers dies més fort s’ha escoltat cridar a favor de la convivència seran la veu de la ciutat.En la segona part, Peter Thiemann, violoncel·lista de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, i Guillem Gràcia, estudiant de violoncel, interpretaran El Cant dels Ocells, tema que Pau Casals va convertir en símbol de pau i llibertat. Dos violoncel·listes: un consolidat que s’ha fet seva la ciutat de Barcelona i l’altre que representa el futur interpretaran aquest cant de llibertat mentre es projecten imatges de com ha viscut la ciutadania els dies posteriors a l’atac: una Barcelona unida, diversa, compromesa i sense por. L’escenari estarà guarnit amb decoracions florals del Gremi de Floristes de Catalunya. El fons de l’escenari serà el dibuix de "Barcelona" amb crespó que va realitzar l’artista Frederic Amat acompanyat del lema de la manifestació 'No tinc por' en fins a 17 idiomes.Durant la manifestació, diversos voluntaris repartiran entre els assistents milers de flors vermelles, grogues i blanques, que són els colors de la ciutat de Barcelona.

