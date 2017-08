«No consentirem que el terrorisme ens venci»: Barcelona respon inundant el centre de la ciutat

Xiulets dels manifestants a Felip VI i Rajoy, integrats dins d'una comitiva d'autoritats que desfila en segon pla https://t.co/AFrwUwSi3l pic.twitter.com/1hNpeq5tuo — NacióDigital (@naciodigital) 26 d’agost de 2017

Pancarta amb el lema «Les vostres guerres, els nostres morts» Foto: Adrià Costa

Barcelona és aquests dies una ciutat colpida. Així ho demostra el silenci al tram superior de la Rambla, especialment en aquells punts on la ciutadania hi ha dispositat records per a les persones que hi van perdre la vida després de l'atropellament mortal d'una furgoneta que buscava causar un mal encara més gran. Però també és una ciutat que vol donar un exemple davant del terrorisme gihadista fent bandera, per a tot el món, del lema "No tinc por" . Així acrediten aquest dissabte milers i milers de persones que desfilen des dels Jardinets de Gràcia fins a Plaça Catalunya, a escassos metres d'on Younes Aboyaaqoub va encetar el trajecte que es va endur la vida de tretze persones."No consentirem que ens humiliï ni que ens venci el terrorisme. Perquè quan ells colpegen, en lloc de dividir-nos ens troben més units que mai en la defensa insubornable de la llibertat i la democràcia des de la nostra diversitat de cultures i creences", han assenyalat Rosa Maria Sardà i Míriam Hatibi, encarregades de llegir el manifest que ha culminat la marxa. "Si la seva ideologia és la mort, la nostra és una aposta decidida per la vida", han assegurat. La jornada s'ha tancat amb la interpretació d'El cant dels Ocells a càrrec de Peter Thiemann i Guillem Gràcia.La capçalera de la manifestació, que arriba un dia després de la de Cambrils -escenari del segon atac dels terroristes poques hores després de l'atropellament de la Rambla-, ha estat exclusivament ocupada per una vuitantena de representants dels cossos de seguretat, d'emergència i de les entitats veïnals que van col·laborar en l'atenció a les víctimes just després de la tragèdia. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, les policies locals de Cambrils i d'Alcanar -on els terroristes hi tenien el centre d'operacions-, la Policia Nacional espanyola, la Guàrdia Civil, Protecció Civil i Bombers es van alternant el pes de la pancarta amb la comunitat musulmana, representants hospitalaris de tots els centres que van atendre -i atenen- les víctimes i també amb comerciants de la Rambla.Les autoritats segueixen la manifestació des d'un segon pla en un gest que vol ser un reconeixement als artífexs reals de la ràpida -i en moltes ocasions exemplar- de la ciutadania davant dels atemptats. És la primera marxa en democràcia amb la participació del rei Felip VI, que estarà acompanyat per un Mariano Rajoy que intenta recuperar la iniciativa política després dels atemptats . Els representants espanyols han rebut xiulades, just el contrari que el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que ha estat corejat després de la feina feta pel cos durant els últims dies.Les protestes contra l'assistència del monarca s'han concretat amb la presència d'una pancarta de grans dimensions sota el lema "Les vostres polítiques, els nostres morts". El material gràfic conté la imatge del trio de les Açores -George W. Bush, José María Aznar i Tony Blair- i del rei espanyol acompanyat del monarca saudita. Els xiulets han estat una constant, així com també les estelades just després d'on acabava la capçalera cívica de la marxa.Les autoritats catalanes estan encapçalades pel president Carles Puigdemont -corejat en alguns moments- i l'alcaldessa Ada Colau, que aquests dies han exhibit unitat en la resposta als atacs gihadistes. Una nodrida representació dels arcs parlamentaris de Catalunya i de Madrid -amb Pedro Sánchez, Pablo Iglesias i bona part dels presidents autonòmics- completa la part institucional del recorregut.Puigdemont ha rebut a Palau dirigents estatals, com és el cas de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, i juntament amb Colau i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, s'ha reunit amb els integrants cívics i policials de la capçalera de la manifestació . L'alcaldessa s'ha citat prèviament amb dirigents municipals que li han traslladat l'escalf per la tragèdia de la setmana passada. Tots els membres del Govern s'han desplaçat des de Palau fins a la manifestació després de les reunions institucionals que s'han celebrat a la Plaça Sant Jaume de Barcelona.El clam per les víctimes s'ha combinat amb missatges més durs contra la monarquia i contra el govern espanyol pel fet de "promoure guerres". El manifest , signat per un centenar d'entitats -entre les quals Òmnium Cultural-, recorda les morts a Síria i la venda d'armament a països com l'Aràbia Saudita. Els assistents han lluït samarretes blaves -en record al color del mar on han mort milers de persones intentant arribar a Europa- per "envoltar-los" i fer que se sentin "assenyalats" des del caràcter pacífic que tindrà la marxa.

