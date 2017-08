Forn actuarà si es demostra que la policia espanyola ja «tenia informació» sobre l'imam de Ripoll

Joaquim Forn, conseller d'Interior Foto: ACN

El conseller d'interior, Joaquim Forn, ha advertit que actuarà si es demostra que la policia espanyola va ocultar informació als Mossos d'Esquadra sobre l'imam de Ripoll abans dels atemptats. Tot i això, ha explicat que primer vol abordar aquesta qüestió amb el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido.En declaracions a Catalunya Ràdio Forn ha assegurat que no ho té "contrastat" però que si s'hagués produït aquesta ocultació "hauria estat una decisió malintencionada", amb unes "conseqüències fatals". En aquesta línia, ha expressat el "desig que els Mossos puguin accedir a les bases de l'Europol".Aquest dimecres el govern espanyol va negar que la policia espanyola o la Guàrdia Civil rebessin cap comunicació de les autoritats belgues sobre l'imam de Ripoll.La policia espanyola va punxar el telèfon d'Abdelbaki es Satty , l'imam de Ripoll considerat el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, l'any 2005, segons va publicar ABC aquest divendres. La policia l'investigava per la seva presumpta vinculació a dues organitzacions terroristes integrades a la xarxa d'Al-Qaida.Per la seva part el govern espanyol va negar dimecres que existís comunicació de les autoritats belgues sobre l'imam tot i que el Sindicat Unificat de la Policia (SUP) va assegurar que "hauríem enviat als Mossos la fitxa de l'imam prement un simple botó d'haver-ho sol·licitat".D'altra banda, Forn s'ha referit a la manifestació d'aquesta tarda i ha dit entendre "perfectament" la posició dels col·lectius contraris a la presència del rei Felip VI a la manifestació tot i que ha afegit que el sentit de la mobilització és "donar suport" a les famílies afectades i transmetre un "missatge de pau".Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha qualificat "d'impecable" la feina dels Mossos d'Esquadra en els atemptats de Barcelona i Cambrils, i assegura que "encara hauria estat millor" si no fos per les "argúcies polítiques tontes" del govern central. Vila lamenta que els Mossos no tinguin encara accés a tota la informació. "Algú haurà d'explicar amb llums i taquígrafs perquè, si els Mossos són la policia integral de Catalunya, no tenen totes les vies d'informació", ha reblat.

