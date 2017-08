Una tribuna de «Le Monde» planteja una acceleració del procés arran dels atemptats

| 1 comentari Jordi Bes

01/01/1970

Quatre treballadors que van viure de primera mà l'atac a Barcelona relaten a NacióDigital com van tenir cura de conciutadans i visitants | "Tant de bo no passi més això, no ens ho mereixem. La guerra es fa amb armes i no contra innocents", reflexiona en Miguel, que neteja la plaça Catalunya