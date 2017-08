Investiguen si un terrorista va deixar un temporitzador per provocar la segona explosió a Alcanar

Segons la nova hipòtesi de la segona explosió, podria ser degut a una acció preparada per un dels terroristes, i que serviria per causar més morts i més confusió, i també esborrar les proves de la casa d'Alcanar.



Reflexionem:



Per dur a terme aquesta hipòtesi, el terrorista només disposava dels 15 a 20 minuts posteriors a la primera deflagració, perquè després, la casa en runes ja va ser custodiada per bombers, la policia, el sem i els veïns.



1. Perquè fer explotar la casa per eliminar proves quan ja estava derruïda i només eren tones de runes?



2. D'on varen treure l'explosiu, si en cap dels cinturons dels terroristes no ni havia?



3. Si el suposat terrorista estava a la casa i en va sortir viu, és per què d'àuria estar a fora, igual que el terrorista ferit lleu, i la pregunta és: Perquè va abandonar al seu company viu, amb el risc que l'identifiqui?



No hi ha res impossible, però la hipòtesi més raonable de la segona deflagració és la coneguda,

i és que sota les runes hi ha restes de material explosiu, tal com s'ha vist amb la troballa del cinturó (aquest sí, amb explosiu) i que en la tasca de desenrunament s'hauria pogut fregar o aixafar.



PD:

Ara si hi ha afegit a la investigació la Guàrdia Civil, i no ens hem d'estranyar si apareixen proves que desprestigiïn als Mossos.