Gemma Nierga, fitxatge de la nova temporada Catalunya Ràdio

La nova temporada de Catalunya Ràdio , que arrencarà el pròxim 28 d'agost, s'inaugura amb canvis i noves incorporacions, algunes de les quals havien estat avançades per. Així doncs, es formalitza el fitxatge de Gemma Nierga, que tindrà una secció a El Suplement, presentat pel periodista Ricard Ustrell. A més, el magazín també comptarà amb la incorporació d'Andreu Buenafuente que, després de 13 anys, tornarà a l'emissora pública els diumenges amb "una mirada quotidiana de la vida".Catalunya Ràdio, que ja va presentar l'any passat símptomes de renovació profunda en l'oferta de continguts, no solament inicia aquest període amb l'arribada de nous fitxatges, sinó que, a més, ha decidit apostar per la remodelació de l'estudi i la modernització tecnològica. L'objectiu és "estar a l'altura dels nous temps i de les noves necessitats", segons ha explicat Saül Gordillo, director de l'emissora.Gordillo ha assegurat que l'emissora pública té "la màquina ben greixada i a punt per iniciar una nova etapa que doni resposta a tot el que passarà al país". Ho farà amb una programació que seguirà apostant als matins per Mònica Terribas, que continuarà despertant Catalunya amb El matí de Catalunya Ràdio; Ricard Ustrell al comandament d'El suplement; Roger de Gràcia amb el seu Estat de Gràcia - que incorporarà noves seccions com la d'humor- i Mariola Dinarès que amb el programa Popap seguirà mantenint l'audiència al dia sobre tot allò que succeeix a la xarxa."Aquesta ràdio és un cor que mai deixa de bategar", ha assenyalat Gordillo, que ha subratllat que compten amb "una cartera de primeríssim nivell". Pel que fa als serveis informatius, és mantindran els programes Catalunya Migdia i Catalunya vespre, mentre que en l'àmbit esportiu "és reforçarà la fórmula d'El Club de la Mitjanit, el Tot costa i el Tot gira. Es preveu que, fent honor al nou espot estrenat per l'emissora, aquest any sigui "una temporada intensa i especial", ja que Catalunya Ràdio està "a punt", ha conclòs Gordillo.

