L'Agència Catalana de Notícies (ACN) oferirà un telenotícies diari en anglès

L’Agència Catalana de Notícies (ACN) oferirà a partir d’aquest dimarts 29 d’agost un telenotícies diari en anglès, amb les informacions més rellevants de l’actualitat catalana explicada per a un públic internacional. Set anys després del llançament del seu servei de notícies en llengua anglesa, que és degà al país, l’ACN fa un pas més en el repte d’explicar amb veu pròpia Catalunya al món i eixampla la seva oferta internacional produint també un breu informatiu de televisió en anglès, que cada vespre de dilluns a divendres publicarà a la pàgina web Catalan News i a les xarxes socials.El nou informatiu adaptarà per a un públic estranger les cinc notícies més importants del dia: no es limitarà a traduir-les a l’anglès, les contextualitzarà i aprofundirà, donant les claus per poder interpretar l’actualitat catalana i fer-la entenedora arreu. El telenotícies Catalan News, que estarà disponible a partir de dos quarts de nou del vespre a la web catalannews.com, també inclourà entrevistes i declaracions en anglès dels protagonistes.Aquest mateix estiu, l’ACN ha reforçat l’equip adscrit a Catalan News, ha renovat la imatge d’aquesta plataforma digital d’informació sobre Catalunya en anglès i ha ampliat continguts, amb més articles de fons contextualitzats i posant especial èmfasi en el format audiovisual amb potencialitat per a la viralització via xarxes socials, concretament via els canals a Twitter de l’ACN (@agenciaacn), Catalan News (@catalannews), Instagram (agenciaacn) i Facebook (Catalan News)."Com a servei públic, volem resoldre el que ens sembla que és un dèficit d’informació del país en llengua anglesa i posicionament de l’actualitat catalana en l’agenda mediàtica mundial", explica el director de l'ACN, Marc Colomer, que afegeix que aquest és un “projecte de fons” alineat amb els objectius estratègics de facilitar l’accés a la informació sobre Catalunya des d’una òptica catalana per a un públic internacional.Aquesta nova finestra també pretén donar valor els continguts audiovisuals que genera la xarxa de periodistes que l’agència nacional de notícies de Catalunya té desplegats arreu del territori. "Volem oferir continguts pensats i elaborats des de Catalunya a corresponsals i mitjans de comunicació estrangers, a institucions i al públic en general interessat a disposar d’una visió pròpia de la realitat catalana plural sense filtres que la distorsionin”, subratlla Colomer, que afegeix que “un país amb una capital com Barcelona, una cultura oberta al món i una economia encarada a la internacionalització, tant pel que fa la creixent inversió estrangera a Catalunya com a l’exportació, entenem que ha de cobrir una necessitat com és la de disposar d’un canal d’informació en anglès amb la vista posada en l’àmbit internacional”.A més, el telenotícies de la Catalan News es proposa també esdevenir un aparador per a l’oferiment dels serveis i continguts de l’Agència Catalana de Notícies als mitjans de l’estranger en un moment en què el país és un focus d’atenció mediàtica en l’escena internacional.

