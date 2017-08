«Fàstic, rebuig i vergonya», sentiments de la mesquita de Cambrils cap als atemptats terroristes

Asmal Elouarichi (a la dreta) amb la seva cunyada a la mesquita de Cambrils Foto: Jonathan Oca

Prop de 400 rebutgen els atacs terroristes de Cambrils i Barcelona

La mesquita de Cambrils ha aplegat prop de 400 persones per condemnar els atemptats a Barcelona i al mateix municipi del Baix Camp. Gent vinguda d'arreu de la demarcació ha volgut reafirmar que els terroristes no els representen i que repudien els seus actes.En homenatge a les víctimes i als ferits, la comunitat musulmana ha fet un minut de silenci que ha acabat amb un sonor aplaudiment.El portaveu de la mesquita, Samir Ouadi, ha explicat que amb l'ajuntament de la vila estan preparant més actes per mostrar la unitat de la societat i alhora rebutjar els atacs dels terroristes.El mateix Ouadi ha assegurat que la concentració d'aquesta ha de servir per mostrar el seu posicionament davant aquests actes, que són fruit "d'un càncer que ha aparegut a la societat" i que s'ha de treballar "per erradicar-lo". A més a més, el portaveu ha assegurat que els autors dels atemptats són "uns covards, uns criminals i uns assassins" que només volen trencar la unitat de la societat.Josep Maria Crusells, un veí de la localitat, ha decidit sumar-se a la reivindicació que ha tingut lloc aquesta tarda perquè considera que "és un moment de mostrar la nostra solidaritat amb la comunitat musulmana perquè no sempre se l'entén com realment és". En aquest sentit, el cambrilenc ha expressat que "els mateixos musulmans estan patint més problemes, segurament més que nosaltres, i estan aguantant històricament"."Ara és el moment per estar al seu costat", ha conclòs.Amar Elouriachi, una veïna musulmana de Mont-roig del Camp, ha expressat a NacióTarragona que els actes perpetrats pels terroristes li provoquen "fàstic i vergonya". Davant d'això, assegura que "nosaltres no som terroristes, ja que l'Islam és lliure de tot això i ens sentim avergonyits i alhora també responsables perquè tots som germans".La musulmana ha explicat que "a la meva comunitat de veïns, la meva família és l'única d'origen marroquí i els meus veïns, després dels atemptats han vingut a trucar a la porta i ens han dit que nosaltres no tenim la culpa". Aquest fet va provocar que "plorés molt, ja que me'ls estimo molt i ells també a nosaltres".Elouriachi, que va venir de ben petita cap a Catalunya des del Marroc amb la seva família, i assegura que "jo sóc catalana. Això que veus és roba per complir amb la meva religió però em sento catalana de ple dret i això que està passant no és just per una societat que ens acull tan bé". A més a més, considera que "cal molt més control per part de les administracions, ja que hi ha molta gent s'aprofita de la situació, que no està fent res de profit, que no treballa i que això només pot acabar malament".Per la seva banda, Ahmed Chouraki, president de l'associació cultural Islàmica de Miami Platja, ha expressat que "ens sentim molt avergonyits i adolorits per tot el que ha passat i volem rebutjar i condemnar aquests actes". Ell mateix, també ha destacat que espera que la relació amb la societat no canviï i que ara és normal que hi hagi alguna mirada.Ara bé, assegura que des de la seva comunitat, a Miami Platja, sempre han col·laborat amb l'administració i amb la policia, ja que sempre els informen si hi ha algú que "ens fa mala pinta".

