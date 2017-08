​La comunitat musulmana torna a manifestar-se a la Rambla: «No som terroristes»

Ara mateix a La Rambla, al crit de "Som Musulmans, no terroristes" i "No en nom meu" pic.twitter.com/A8kvSE35t6 — Xavier Costas (@Xavi_Costas) August 20, 2017

Manifestació ara a #Rambles "soy musulmàn, soy catalán", "que no maten en nombre del islam!" #noTincPor

Impressionant rambles aquests dies pic.twitter.com/aK3I69orTU — Gala Pin (@galapita) August 20, 2017

La Rambla #bcn trona emocionada con aplausos a la comunidad musulmana en marcha al grito de "Soy musulmán, no terrorista" #NoTenemosMiedo pic.twitter.com/9hlNBr50WQ — Sandra Ezquerra (@SEzquerra) August 20, 2017

La comunitat musulmana de Barcelona i altres veïns han tornat a sortir al carrer aquest cap de setmana per segon cop per condemnar l'atemptat del dijous. "No som terroristes, som musulmans", han cridat les 400 persones que, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la marxa, que ha baixat per la Rambla, recorrent l'escenari de l'atac gihadista. Els lemes que s'han expressat han estat similars als de la concentració d'aquest dissabte en el passeig.Uns 200 integrants de la comunitat musulmana i altres veïns ja es van concentrar aquest dissabte a la part alta de la Rambla en rebuig a l'atemptat. Els participats a l'acció, que va impulsar el Centre Cultural Islàmic, van expressar lemes com "no són musulmans, són assassins", "no en el nostre nom", "islam no és terrorisme" i "no tinc por". Aquest dilluns s'ha convocat una concentració a la plaça de Catalunya també de rebuig a l'atac.

