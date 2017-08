VÍDEO «Que el terrorisme no ens divideixi», missatge de la comunitat musulmana de Tarragona

La comunitat musulmana de Tarragona rebutja els atemptats terroristes de Cambrils i Barcelona Foto: Jonathan Oca

La comunitat musulmana de Tarragona rebutja els atemptats terroristes de Cambrils i Barcelona Foto: Jonathan Oca



La comunitat musulmana de Tarragona rebutja els atemptats terroristes de Cambrils i Barcelona Foto: Jonathan Oca



La comunitat musulmana de Tarragona rebutja els atemptats terroristes de Cambrils i Barcelona Foto: Jonathan Oca



La comunitat musulmana de Tarragona rebutja els atemptats terroristes de Cambrils i Barcelona Foto: Jonathan Oca



La comunitat musulmana de Tarragona rebutja els atemptats terroristes de Cambrils i Barcelona Foto: Jonathan Oca

La comunitat musulmana ha sortit al carrer aquest diumenge per rebutjar els atemptats terroristes de Cambrils i Barcelona. Aquest migdia, més de 100 persones s'han concentrat davant les portes de l'Ajuntament de Tarragona per a reivindicar que els autors d'aquests lamentables atacs no els representen."No en el meu nom", "Sóc musulmana, no sóc terrorista", "Islam=Pau", el meu objectiu és aconseguir la pau i lluitar contra el terrorisme" o "Unitat contra el terrorisme" han sigut algunes de les consignes que lluïen en les pancartes que s'han aixecat aquest diumenge a la plaça de la Font. Un cor, fet amb diferents espelmes, presidia la concentració que ha culminat amb cinc minuts de silenci per homenatjar les víctimes i donar suport a les famílies i amics d'aquestes.Mohamed El Idrissi, president de la Federació d'Associacions de Marroquins a Espanya (FAME) ha expressat en el seu parlament, abans de fer aquest motiu homenatge, que "aquest acte serveix per rebutjar i condemnar els actes de barbàrie" que han passat a Barcelona i a Cambrils.El Idrissi ha sentenciat que "el terrorisme no entén de religions ni diferencia la societat per musulmans o no musulmans" i aquesta afirmació l'ha acompanyat dient que en l'atropellament massiu perpetrat a les Rambles de Barcelona, hi ha un nen marroquí de 6 anys que "està entre la vida i la mort després que la furgoneta li passés per sobre" i també hi ha dues persones ferides més, el seu pare que està ferit crític i una altra dona musulmana. En aquest sentit, ha assegurat que la comunitat musulmana "ens sentim mot malament pels fets que executen aquests terroristes" però han recordat que no els representen i que el dolor també és seu i que el comparteixen".El mateix president de la FAME ha destacat que entén que durant els primers "després de tot el que ha passat, que no és fàcil, és mot dur i horrorós, hi puguin haver mirades i comentaris i alhora pintades -com les que hi va haver a Montblanc-" però assegura que no se senten assenyalats. Aquesta concentració arriba després de les altres dues que s'han portat a terme a la ciutat. Una va tenir lloc el mateix divendres també a la plaça de la Font, convocada per l'Ajuntament, en la qual hi van participar més 2.000 persones. I l'altra, aquest d issabte al Balcó del Mediterrani, convocada per una veïna de la ciutat a títol individual que va aconseguir aplegar més de 1.800 persones.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)