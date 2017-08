Comunitat musulmana de Ripoll: «Si l'Estat hagués avisat dels antecedents de l'imam, no hauria vingut aquí»

La comunitat musulmana de Ripoll ha carregat contra l'Estat per no haver-los avisat dels antecedents penals de l'imam de Ripoll. El president de l'entitat, Ali Yassine, assegura que "no hauria vingut mai" si se'ls hagués advertit de l'estada a presó durant quatre anys d'Abdelbaki es Satty. Yassine assegura que es Satty "en cap moment" va mostrar signes de radicalització, ni tenia discursos que poguessin incitar a la violència. Amb tot, Yassine ha confirmat que ara "vigilaran més que mai" i no descarten demanar antecedents penals als imams que exerceixin a la mesquita. El president de la comunitat musulmana de Ripoll també ha comentat que els joves terroristes no freqüentaven el centre."No hi havia cap senyal estrany, feia vida normal. Mai vam notar res", assegura Ali Yassine, el president de la comunitat musulmana de Ripoll, en relació a l'imam que durant un any i quatre mesos ha estat predicant en una de les mesquites del poble, i que la policia creu que podria tenir implicació en els atemptats de Barcelona i Cambrils. Yassine deixa clar que hauria avisat la policia si arriba a notar comportaments estranys. Amb tot, des de la comunitat musulmana critiquen l'estat espanyol per no advertir-los dels quatre anys que d'Abdelbaki es Satty va passar a la presó de Castelló, acusat d'un delicte per tràfic de drogues.En aquest sentit, Yassine ha deixat clar que si els haguessin posat en alerta hauria impedit que l'imam exercís. "Nosaltres no tenim cap culpa. L'Estat sap que aquest imam està aquí, per tant ens ha d'avisar, però nosaltres no en sabíem res", ha reblat. Per això s'ha mostrat "colpit i sorprès" amb la notícia perquè "no ens imaginàvem que aquest home era un radical".Per tot plegat el president ha explicat que a partir d'ara "vigilaran molt més" i demanaran informació a la policia en relació al passat de futurs predicadors. Tampoc descarten demanar un certificat de penals per assegurar-se que l'imam no ha passat per la presó ni té problemes amb la justícia.Preguntat sobre si es van comunicar amb l'altre mesquita de Ripoll que va acomiadar l'imam per desavinences, Yassine ha comentat que es van limitar a buscar un imam i Es Satty "no els va donar mala impressió". A més, en les pregàries no era dur i "invocava els valors de l'islam", assegura.En relació als motius que ha dut a la mesquita a prescindir dels serveis de l'imam, el president explica que només tenen a veure amb la voluntat del clergue de marxar al Marroc durant tres mesos. "Li vam dir que era impossible estar aquest temps sense imam", ha reblat.Yassine ha reconegut, però que el clergue els va demanar més diners i que la comunitat no podia assumir-ho, un fet que també va contribuir a la marxa d'Es Satty. Actualment la mesquita segueix sense imam i vaticinen que "serà complicat" trobar-ne un de nou després dels atemptats.Yassine ha explicat que els joves terroristes no freqüentaven gaire la mesquita. "Era molt estrany veure'ls per aquí", comenta. De fet, el gihadista fugat, Younes Abdelyaaqoub, estava registrat al centre però no havia fet cap aportació econòmica. Val a dir que aquestes donacions són altruistes i els practicants no estan obligats a fer-ne.Finalment, des de la comunitat han condemnat l'actitud dels joves del poble i han lamentat la imatge que ha quedat de Ripoll i l'islam. "La nostra religió es basa sobre els valors de la pau i no pas de l'odi, el terrorisme i la violència", ha conclòs Yassine.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)