La CUP es planteja no assistir a la manifestació de dissabte si l’encapçala el rei

Felip VI i Letícia signen el llibre de condol Foto: ACN

La CUP es planteja no assistir a la manifestació de dissabte si l’encapçala Felip VI. La diputada Mireia Boya ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la seva formació “està esperant els detalls d’aquesta mobilització” per valorar la seva assistència, ja que no volen que es torni a produir una imatge similar a al del minut de silenci a plaça Catalunya, en la qual el rei encapçalava la representació institucional.Boya també ha lamentat que hagi estat el Govern i l’Ajuntament de Barcelona els que hagin convocat la concentració, ja que hagués preferit que fos la societat civil, i ha assegurat que qui hauria d’estar al capdavant de la marxa són “els taxistes, infermers, metges, els serveis d’emergències i els Mossos”. De fet, la diputada cupaire ha elogiat la tasca dels Mossos d’Esquadra –que han treballat “d’una manera molt eficient”– i ha agraït els seus esforços.Sobre la presència de Felip VI, Boya ha assegurat que “el rei no és benvingut” perquè “tothom sap les relacions d’amistat i econòmiques que té amb les monarquies pèrsiques que estan fianançant i donant armes al DAESH”. Per això, troba “d’una hipocresia enorme que el rei vingui a passejar-se per aquí i al mateix temps que estigui contribuint a finançar aquestes monarquies”.

