​Albiol considera que la unitat davant l'atemptat «ha de servir d'exemple»

Miquel Iceta ha encapçalat la delegació del PSC a l'Ajuntament. Foto: Jordi Bes

El líder del PP català, Xavier García Albiol, considera que la unitat que s'ha escenificat davant l'atemptat "ha de servir d'exemple per als propers mesos i els propers anys", segons ha dit després de firmar el llibre de condol que s'ha obert al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. En opinió d'Albiol, "és el millor dels exemples que, quan anem en la mateixa direcció, les coses surten millor".Albiol també ha reclamat que a la manifestació que han convocat la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona contra el terrorisme s'hi senti tothom representat. "Faig una crida perquè entenguin que l'acte del pròxim dissabte ha de ser de tots els catalans i per a tots els catalans i espanyols", ha afirmat. Segons el popular, han de ser-hi presents totes les administracions, les principals entitats socials de Catalunya i els partits polítics.També s'ha referit a la unitat des del consistori el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, després de signar el llibre de condol. El socialista ha demanat estar "units davant el terror", i ha assegurat que, malgrat l'atemptat, Barcelona seguirà sent acollidora, tolerant, diversa, lliure i respectuosa. "No modificarem la nostra manera d'entendre la vida i els nostres valors", ha assegurat.

