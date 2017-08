​Carmena es posa a disposició de Barcelona: «Vull estar amb vosaltres, us estimo»

Manuela Carmena signa el llibre de condol de Barcelona. Foto: Jordi Bes

L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, ha interromput aquest diumenge les vacances per acudir a la missa de la Sagrada Família en record de les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, i ha signat el llibre de condol de l'Ajuntament de la capital catalana. Carmena ha dit que volia passejar per la Rambla i que necessitava ser-hi. "Vull estar amb vosaltres, vull estar amb Barcelona, vull estar amb Catalunya, us estimo", ha afirmat.En una roda de premsa al costat de la seva homòloga de Barcelona, Ada Colau, Carmena ha explicat que just després de l'atemptat va parlar amb Colau perquè li demanés el que necessités. "Si ens necessiten, estarem disposats", ha remarcat. Madrid ja té l'experiència de l'11-M, i preguntada per si ha traslladat a la primera edil barcelonina alguna recomanació, Carmena ha afirmat que la seva homòloga "sap bé el que ha de fer".L'alcaldessa de Madrid ha dit que la capital espanyola volia estar a Barcelona "com a acte d'agermanament i solidaritat", mentre que Colau s'ha referit a Carmena com a "estimadíssima amiga", i ha definit Madrid com a "ciutat germana".

